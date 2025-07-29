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Lefkoşa ve Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

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Hamitköy ve Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 63 gram hintkeneviri ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Lefkoşa ve Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ile Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Temmuz 2025 tarihinde Hamitköy ve Lefkoşa’da düzenlenen ortak operasyonda, toplam 63 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu uyuşturucu madde emare olarak alınırken, olayla bağlantılı olarak E.N.I. (E-27), N.N.I. (E-24), A.M.U.F. (E-24) ve J.M.H. (K-22) isimli dört kişi tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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