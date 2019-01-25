Lefkoşa'da kavga 3 kişi tutuklu 1 kişi aranıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada,24.01.2019 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, D.A.S.(E-41), 150 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, yanında bulunan arkadaşları N.S.(K-40) ve G.H.(K-20)’ye laf attığı gerekçesiyle ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırarak suretiyle de rahatsızlık yapmışlardır. Yürütülen soruşturmada D.A.S.’nin olay esnasında tasarrufunda kanunsuz olarak bir tabanca bulundurup taşıdığı tespit edilmiştir. D.A.S.(E-41), N.S.(K-40) ve G.H.(K-20) tutuklanmış olup, olaya karışan erkek şahıs ise aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.