  • BIST 101.801
  • Altın 219,881
  • Dolar 5,2634
  • Euro 6,0024
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Lefkoşa'da kavga 3 kişi tutuklu 1 kişi aranıyor

» »
Lefkoşa'da kavga 3 kişi tutuklu 1 kişi aranıyor
Lefkoşa'da kavga 3 kişi tutuklu 1 kişi aranıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada,24.01.2019 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde,  D.A.S.(E-41), 150 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, yanında bulunan arkadaşları N.S.(K-40) ve G.H.(K-20)’ye laf attığı gerekçesiyle ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırarak suretiyle de rahatsızlık yapmışlardır. Yürütülen soruşturmada D.A.S.’nin olay esnasında tasarrufunda kanunsuz olarak bir tabanca bulundurup taşıdığı tespit edilmiştir. D.A.S.(E-41), N.S.(K-40) ve G.H.(K-20) tutuklanmış olup, olaya karışan erkek şahıs ise aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Besim: “Mevsimsel grip vakaları yaşanıyor”25 Ocak 2019 Cuma 16:15
  • Komite gündeminde bulunan, üç Ombudsman raporunu görüşüp bir tanesini onayladı25 Ocak 2019 Cuma 16:05
  • Cumhurbaşkanlığı'nda önemli toplantı25 Ocak 2019 Cuma 16:03
  • Özçınar, AB destek ofisi yetkilileri ile bir araya geldi25 Ocak 2019 Cuma 16:00
  • Tarım Dairesi’nden tahıl ekili alanlarda hastalık uyarısı…25 Ocak 2019 Cuma 15:50
  • Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı25 Ocak 2019 Cuma 15:40
  • Sağlık Bakanlığı'ndan grip açıklaması (VİDEO HABER)25 Ocak 2019 Cuma 15:36
  • İmarname raporu açıklandı25 Ocak 2019 Cuma 15:35
  • Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı’na Evrim Hınçal atandı25 Ocak 2019 Cuma 15:30
  • Tatar: “ UBP tek başına iktidar olur”25 Ocak 2019 Cuma 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti