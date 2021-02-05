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Lefkoşa'da Mengi cinayetinde gelişme var, tutuklular var!

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Suç aleti keser, iki tutuklu!
Lefkoşa'da Mengi cinayetinde gelişme var, tutuklular var!

Lefkoşa'da Mengi cinayetinde gelişme var, tutuklular var!

DETAY ÖZEL HABER

Lefkoşa'da kaldığı evde ölü bulunan Halil İbrahim Mengi cinayetinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

 

İKİ TUTUKLU

Polis, cinayetin ardından Mengi'nin nişanlısı ve nişanlısının teyzesi olduğu öğrenilen iki kişiyi gözaltına aldı.

Suç aleti olarak Polisin keser bulduğu da öğrenildi.

 

NE OLDU?

Polis Basın Subaylığı'ndna yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait dairede 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi'nin ölü olarak bulunduğu, şahsın başına sert bir cisim ile vurularak öldürülmüş olabileceği belirtilmişti.

Yapılan soruşturmanın ardından Mengi'nin öldürüldüğü kesinleşmişti.

Polisin olaya ilişkin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sürüyor...

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