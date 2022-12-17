LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Bağımsızlık Yolu Meclis Üye Adayları imzaladı

Bağımsızlık Yolu Meclis Üye adayları iLGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzaladı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nin 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler ile ilgili belediye başkan adayları ve meclis üyesi adaylarına sunulmak ve LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesinde sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla adaylara yönelik Kasım ayında başlayan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Bağımsızlık Yolu Meclis Üyesi Adayları imzaladı.

Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret eden Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Keleşzade ve Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, dernek aktivistleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son yıllarda yaptığı araştırma bulguları aktarılarak, LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümlenmesinde yerel yönetimlerin görevleri tartışıldı. Kuir Kıbrıs Derneği’ne ‘Yerel Yönetimler Programı’nı sunan Bağımsızlık Yolu sorumluları, dernek aktivistleri ile fikir alışverişinde bulunarak sosyal belediyeciliğin önemini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu bu seçim sonucundan bağımsız olarak, LGBTİ+’ların insan haklarına erişiminin güçlendirilmesi için geçmişte olduğu gibi dernekle işbirliği içerisinde çalışmalar yürüteceklerini vurguladı.

Kuir Kıbrıs Derneği, 2018 yılında başlattığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol metnini adayların imzasına açarak, kazanan adaylar ile metinde geçen maddeler üzerinden işbirliklerini hayata geçirdi.

25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler yaklaşırken, 4 yıl boyunca yaptığımız araştırmalar, sahadaki deneyimlerimiz ve tüm Dünyada giderek derinleşen homofobik, bifobik ve transfobik söylem ve tutumları göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerin eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar) hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi konularında sorumluluklarını hatırlatmak üzere belediye başkan adayları ve meclis üyesi adaylarına yönelik LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metnini güncelleyerek, adaylarının imzasına açılmıştı.

İnsan haklarından taraf olan ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan ve meclis üyesi adaylarının protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edildi. ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü 18 bölgede bulunan adaylar tarafından imzalanabilecektir. Adayların, ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ hakkında daha detaylı bilgi almaları için Kuir Kıbrıs Derneği’ne ait web sitesini ziyaret ederek veya 0542 858 58 47 no’lu dayanışma hattı üzerinden derneğe ulaşarak protokol hakkında adayların daha detaylı bilgi alabilecekler duyuruldu.