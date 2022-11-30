  • BIST 4.936,41
  • Altın 1052.5
  • Dolar 18.6368
  • Euro 19.2938
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Lefkoşa Belediyesi CTP Adayı Sıla Usar İncirli imzaladı

»
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Lefkoşa Belediyesi CTP Adayı Sıla Usar İncirli imzaladı
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Lefkoşa Belediyesi CTP Adayı Sıla Usar İncirli imzaladı

Kuir Kıbrıs Derneği’nin 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler ile ilgili belediye başkan adaylarına sunulmak ve LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesinde sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla adaylara yönelik Kasım ayında başlayan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Lefkoşa Belediyesi CTP Adayı Sıla Usar İncirli imzaladı.

29 Kasım tarihinde Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret eden Lefkoşa CTP Belediye Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve Belediye Meclis üyesi adayları, dernek aktivistleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son yıllarda yaptığı araştırma bulguları aktarılarak, LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümlenmesinde yerel yönetimlerin görevleri tartışıldı. Lefkoşa CTP Belediye Başkan adayı Sıla Usa İncirli, ortak hassasiyetler için işbirliği yapılacağını, temel hak ve özgürlüklerin kaybedilmemesi açısından 25 Aralık seçimlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, CTP’nin LGBTİ+’ların haklarına yönelik çıkardığı yasal düzenlemeleri anımsattı. Devlet kurumlarında LGBTİ+’lara karşı tutum ve zihniyetin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Sıla Usar İncirli, bu konuda eğitimler verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, ülke yönetiminin demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü zihniyete devredilmesinin zamanı geldiğini ifade etti.

Kuir Kıbrıs Derneği, 2018 yılında başlattığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol metnini adayların imzasına açarak, kazanan adaylar ile metinde geçen maddeler üzerinden işbirliklerini hayata geçirdi. 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler yaklaşırken, 4 yıl boyunca yaptığımız araştırmalar, sahadaki deneyimlerimiz ve tüm Dünyada giderek derinleşen homofobik, bifobik ve transfobik söylem ve tutumları göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerin eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar) hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi konularında sorumluluklarını hatırlatmak üzere belediye başkan adaylarına yönelik “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni” güncelleyerek, geçtiğimiz hafta belediye başkan adaylarının imzasına açılmıştı.

İnsan haklarından taraf olan ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adayları protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edildi. ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü 18 bölgede bulunan adaylar tarafından 16 Aralık 2022 tarihi cuma gününe kadar imzalayabilecekler. Adayların, ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ hakkında daha detaylı bilgi almaları için Kuir Kıbrıs Derneği’ne ait websitesini ziyaret ederek veya 0542 858 58 47 no’lu dayanışma hattı üzerinden derneğe ulaşarak protokol hakkında adayların daha detaylı bilgi alabilecekler duyuruldu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • QUEER WAVE 2022: Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali 3.sü için Lefkoşa ve Limasol'a geri dönüyor19 Kasım 2022 Cumartesi 10:38
  • Kuir Kıbrıs Derneği, “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.10 Kasım 2022 Perşembe 11:25
  • Kuir Kıbrıs Derneği: İkili Cinsiyet Rejimi Hak İhlallerine Neden Oluyor!14 Ekim 2022 Cuma 08:58
  • Kuir Kıbrıs Derneği, “Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.10 Ekim 2022 Pazartesi 09:21
  • Eşcinsel evlilik karşıtı oy kullanan milletvekili, eşcinsel oğlunun düğününe katıldı26 Temmuz 2022 Salı 21:33
  • Kıbrıs’ın İlk Toplumlararası Onur Yürüyüşü Gerçekleşti!19 Haziran 2022 Pazar 18:37
  • İskoç Kilisesi eşcinsel evliliğe izin verdi24 Mayıs 2022 Salı 23:12
  • Onur Yürüyüşü: 17 Mayıs yürüyüşü “Ailem Benim Gailem” sloganıyla gerçekleşecek09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:24
  • Örgütlerden 2022 Onur Haftasını Düzenlemek için Katılım Çağrısı22 Mart 2022 Salı 10:37
  • Kuir Kıbrıs: Aile Çalıştayı ile İlgili Derhal Soruşturma Başlatılmalı!18 Şubat 2022 Cuma 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti