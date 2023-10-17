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"LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenleniyor

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Kuir Kıbrıs Derneği, Öğretmenler ile Psikolojik Danışman ve Rehberlerin Katılacağı "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenleniyor.
"LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenleniyor

Kuir Kıbrıs Derneği, Öğretmenler ile Psikolojik Danışman ve Rehberlerin Katılacağı "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenleniyor

(Lefkoşa, 16/10/23) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi’nde "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı yuvarlak masa toplantısı düzenleniyor. Toplantı, 20 Ekim 2023 tarihinde KTÖS atölye odasında gerçekleşecek.

 

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, toplumumuzda da LGBTİ+ fobi, kendini çeşitli ayrımcı tutum ve davranışlarla göstermektedir. LGBTİ+ haklarına ve toplumsal dahil oluşa dair farkındalığın artırılması için bir adım atmak isteyen tüm öğretmenleri ve psikolojik danışman ve rehberleri "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün! Yuvarlak Masa Toplantısı" etkinliğimize davet ediyoruz. Yuvarlak Masa Toplantısı, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında 20 Ekim 2023, Cuma günü, 14:00 – 17:00 saatleri arası KTÖS atölye odasında gerçekleştirilecektir.

 

Yuvarlak Masa Toplantısı, okul ve LGBTİ+ ekseninde yaşanan sorunlara çözüm bulma hedefiyle Gökkuşağı Projesi kapsamında geliştirilecek olan LGBTİ+ kapsayıcı eğitim programının oluşturulmasına ve yakında gerçekleştirilecek olan kapasite geliştirme eğitimlerinin içeriğinin hazırlanmasına katkı sunulması amacıyla düzenlenecektir. Bu yuvarlak masa toplantısı aktif olarak eğitim alanında çalışan öğretmenler ile psikolojik danışman ve rehberlere açıktır, ancak katılımcı sayısı sınırlıdır ve bu nedenle erken kayıt yapılması önemlidir.

 

LGBTİ+ haklarına destek olmak ve daha kapsayıcı bir eğitim inşa etmek için bu önemli etkinliğe katılmak isteyen herkesi en geç 18 Ekim 2023, Çarşamba, 16:00’ya kadar https://bit.ly/lgbti-kapsayici-egitim-mumkun-kayit-formu bağlantısı üzerinden kayıt olmaya davet ediyoruz. Unutmayın,eğitimde eşitliği sağlayarak bir fark yaratabilirsiniz! Sorularınız için bize +905428585847 numarası üzerinden veya rainbowproject@queercyprus.org mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

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