  • BIST 7705.99
  • Altın 1814.086
  • Dolar 28.4003
  • Euro 30.5296
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

"LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı Yuvarlak Masa Toplantısını Gerçekleştirdi.

»
Kuir Kıbrıs Derneği, Öğretmenler ile Psikolojik Danışman ve Rehberlerin Katılımıyla "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı Yuvarlak Masa Toplantısını Gerçekleştirdi.
"LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı Yuvarlak Masa Toplantısını Gerçekleştirdi.

(Lefkoşa, 6/11/23)

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi’nde "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı yuvarlak masa toplantısını KTÖS atölye odasında düzenledi. 

 

Toplantı, LGBTİ+ ekseninde yaşanan sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen Gökkuşağı Projesi kapsamında geliştirilecek olan LGBTİ+ kapsayıcı eğitim programının oluşturulmasına ve yakında gerçekleştirilecek kapasite geliştirme eğitimlerinin içeriğinin hazırlanmasına katkı sunma amacıyla düzenlendi. Etkinlik, özellikle eğitim sektöründe faaliyet gösteren öğretmenler ile psikolojik danışmanlar ve rehberler için bir fırsat oluşturmuş ve LGBTİ+ haklarına duyarlı bir eğitim ortamı oluşturmanın önemini vurgulamıştır     .

 

Etkinlik, Kuir Kıbrıs aktivisti ve Program Geliştirme Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güneyli'nin açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının ilk bölümünde, araştırma uzmanı Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, eğitim profesyonellerinin LGBTİ+`lara yönelik tutumlarını haritalandıran araştırmanın bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini katılımcılara sunarak bilgilendirdi. Prof. Raman'ın sunumunun ardından katılımcılar, araştırma sonuçları ve önerileri hakkında görüşlerini paylaşma ve geri bildirimde bulunma fırsatı buldu. Etkinliğin devamında, Eğitim Müfredatı Mevcut Durum Analizi raporunun araştırma uzmanı olan Yasemin Taneri, araştırmanın bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini katılımcılara aktardı ve soru-cevap bölümüne geçildi.

 

Program Geliştirme Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güneyli’nin verdiği yönerge ile uzmanlar eşliğinde yuvarlak masa toplantısının ikinci bölümüne geçildi. Öğretmenler ile gerçekleşen yuvarlak masa toplantısı Prof. Dr. Ahmet Güneyli ve Yasemin Taneri moderatörlüğünde gerçekleşirken, psikolojik danışman ve rehberler eşliğinde gerçekleşen yuvarlak masa toplantısı Assist. Prof. Dr.Sülen Şahin ve Raşit Kutlu moderatörlüğünde gerçekleşti. Yuvarlak masa toplantılarında, Uzm. Psk. Yaren Müezzin ve Sosyal Hizmet Uzmanı Güney Tosun Raportör olarak yer aldı. Son oturumda ise yuvarlak masa toplantılarında konuşulan konular uzmanlar tarafından tüm katılımcılara özetlendi.  Bu etkinlik, katılımcılara LGBTİ+ haklarına duyarlı bir eğitim modeli oluşturmanın pratik yollarını tartışma fırsatı sunarak, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında hazırlanacak olan eğitim programlarının oluşturulmasına katkı sundu. Etkinlik, katılımcıların katkılarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı ve LGBTİ+ haklarına duyarlı bir eğitim sistemi oluşturmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

 

Kuir Kıbrıs Derneği'nden yapılan açıklamada, LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün! Yuvarlak Masa Toplantısı'nın başarılı geçtiğini belirtilerek, Eğitim sektöründe çalışan profesyonellerin bu tür etkinliklere katılımının, toplumsal farkındalığı artırmak ve LGBTİ+ haklarına duyarlı bir ortam yaratmak için kritik bir öneme sahip olduğu      vurgulandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs Derneği, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde Kaldırılan Heykel ile ilgili Açıklama yaptı10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:58
  • Kuir Kıbrıs Derneği: “Helis Projesi” Açılış etkinliği gerçekleşti24 Haziran 2023 Cumartesi 08:32
  • Kuir Kıbrıs Derneği, KTOEÖS ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği iş birliği ile "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün" broşürünü yayıMladı22 Haziran 2023 Perşembe 10:11
  • Kıbrıs Toplumlararası Onur Yürüyüşü ile Birleşti!19 Haziran 2023 Pazartesi 09:06
  • Kıbrıs'ta Toplumlararası Onur Yürüyüşü ile Birleştik Etkinliği18 Haziran 2023 Pazar 12:58
  • Kuir Kıbrıs Derneği, “Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi. 25 Mayıs 2023 Perşembe 11:11
  • Özkızan: Emek Mücadelesi ile Kimlik Mücadelesini Birbirinden Koparmak Mümkün Değil11 Mayıs 2023 Perşembe 11:24
  • Onur Yürüyüşü 17 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:34
  • Onur Yürüyüşü 17 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:54
  • Kuir Kıbrıs Derneği ve Dr. Nurçin İncirli görüştü: Sevgi kazandı02 Nisan 2023 Pazar 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti