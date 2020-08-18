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Libya, Askeri Kurumlar İnşa Edilmesi Konusunda Türkiye ve Katar'la Anlaştıklarını Açıkladı

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Libya, Askeri Kurumlar İnşa Edilmesi Konusunda Türkiye ve Katar'la Anlaştıklarını Açıkladı
Libya, Askeri Kurumlar İnşa Edilmesi Konusunda Türkiye ve Katar'la Anlaştıklarını Açıkladı

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türk ve Katar Savunma Bakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu.

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminin sosyal medya hesabı Twitter'da, Nemruş'un açıklamalarına yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libya temaslarına değinen Nemruş, "Akar ve Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek verme konusunda anlaştık." dedi.

Bu kapsamda danışmanlar ve askeri personelin Libya'ya gönderilmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Nemruş, Türk ve Katarlı bakanların, siyasi çözümü ve meşru hükümeti desteklediklerini vurguladığını aktardı.

Katar Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Atiyye'nin, Hulusi Akar, Nemruş ve Libya Başbakanı Fayiz Serrac'la Libya'daki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bugün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti. 

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