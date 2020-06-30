Libya'da petrol kavgası kızışıyor: Aşiretlerin lideri 'Türkiye'yle savaşırız' dedi

Libya’nın doğusunda egemen olan aşiretlerin “Şeyhler ve İleri Gelenler Yüksek Konseyi” sözcüsü Şeyh Senusi Halik, Türkiye’nin aşiretlerin kontrolündeki topraklara girmesi durumunda çok sayıda genç aşiret üyesinin savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Rus haber sitesi Sputnik’e konuşan Halik, Türkiye’nin petrol sahalarına girmesi durumunda aşiret üyelerinin askeri eğitim kampına gireceğini ve petrol sahaları için savaşa başlayacağını belirtti.

Aşiret şeyhi Halik istedikleri senaryonun bu olmadığını, petrol sahalarının siyasi ayrılık ve savaş konusu olmasının hem Libyalılara hem de “Avrupalı ve Amerikalı müttefiklerine” zarar vereceğini sözlerine ekledi.

Sirte ve Cufra’ya yönelik bir harekatın “kırmızı çizgileri” olduğunu söyleyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin Libya’ya askeri müdahale için aşiretlerle işbirliğini yapacakları açıklamasıyla gündeme gelen Mısır ile askeri görüşmeleri de doğrulayan Şeyh Halik görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu belirtti.

Mısır tarafından verilecek askeri eğitimlerin yeri ve zamanına dair ayrıntıların belirlenmediğini söyleyen aşiret şeyhi, özel kuvvetler ile çok sayıda aşiret üyesi sivilin doğudaki petrol sahaları ve limanlara sevk edildiğini belirtti.

Libya’nın doğusundaki Tobruk’ta Hafter destekli Temsilciler Meclisi başkanı Akile Salih, parlamentonun Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Sirte ve Cufra Hava Üssü’nü ele geçirmesi durumunda Mısır’dan müdahale etmesini resmen isteyebileceğini söylemişti.

'Rusya'nın da sürece katılmasından memnuniyet duyarız'

Ülkede petrol üretiminin yeniden başlaması için müzakerelerin sürdüğünü de belirten Halik, aşiretlerin Rusya’nın sürece katılmasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Aşiretlere destek veren Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu geçen hafta ülkenin doğusunda “petrol hilali” olarak adlandırılan bölgedeki saha ve limanlarda devriye gezmeye başlamıştı.

Petrol sahalarının ve limanların kapalı olmasından memnun olmadıklarını söyleyen Şeyh Halik, bu alanların açılması için şartlarınıysa şöyle sıraladı: Türk güçlerinin ve paralı askerlerin ülkeden çıkması, petrolden gelecek gelirin onu koruyacağından emin olunan kişilerin elinde toplanması, Ulusal Petrol Şirketi’nin (NOC) yönetiminin değiştirilmesi ve petrol gelirinin üç bölgede eşit olarak dağıtılmasının temin edilmesi.

Halik, Libyalı taraflar ve uluslararası toplum tarafından bu konuda önlem alınmadığı ve petrol gelirlerinin Libyalılara karşı kullanılacak silahlara harcanmasının devam ettiği durumda aşiretlerin petrol sahalarını kapalı tutmaya devam edeceğini kaydetti.

Trablus merkezli Libya Ulusal Petrol Şirketi Cuma günü yayımladığı açıklamada, aralarında Rus paralı askerlerin de bulunduğu bir grup silahlı kişinin bir araç konvoyuyla Şarara petrol sahasına girerek üretimi engelleme girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Reuters'ın haberine göre, Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla yayımladığı bildiride, "Bazı ülkeler, bir taraftan petrol üretimini engelleyen güçleri destekliyor, diğer taraftan da iki yüzlü bir şekilde üretimin durmasından duydukları üzüntüyü dile getiriyorlar" ifadesine yer vermişti.