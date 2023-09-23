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Libya'da sel nedeniyle kimsesiz kalan çocuklar devlet korumasına alınacak

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Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, 10 Eylül'de yaşanan selde ailesini kaybeden çocukların devlet koruması altına alınmasına karar verdi.
Libya'da sel nedeniyle kimsesiz kalan çocuklar devlet korumasına alınacak

Doğudaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad'ın aldığı karar, hükümetin resmi Facebook sayfasında yayımlandı.

Kararın ilk maddesine göre, Derne ile civar kentleri vuran Daniel Fırtınası'nda ailesini kaybeden tüm Libyalı çocuklara "devlet koruması altında" statüsü verilecek.

İkinci maddeye göre, devlet, karar kapsamına giren her çocuğa sosyal ve psikolojik destek sağlayacak. Bu kapsamda çocuklara aylık yardım bağlanacak, barınmaları için uygun yerler tahsis edilecek, eğitim ve tedavi masrafları karşılanacak.

Üçüncü maddeye göre ise kimsesiz çocukların tespiti için kurulacak uzman komite, çalışmalarını en geç bir ay içinde tamamlayacak.

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