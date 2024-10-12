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LŞK CUP 2024 başladı

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LŞK CUP 2024 başladı
LŞK CUP 2024 başladı

KKTF ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen LŞK CUP 2024 (10+ Kategori-2 Turnuvası), 10-13 Ekim 2024 tarihleri arasında LŞK kortlarında gerçekleşiyor. LŞK CUP 2024 de 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler den oluşan kategorilerde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

 

10+ TEK KIZLAR - Round Robin

Sahil Ece Yerebakan -         Beren Başaran         6/0 6/2

Girne Umut Yerebakan - Özay Barutcu                1/6 2/6

Almira Akşahin - Enra Çakartaş                            6/3 6/2

Yezda Öksüzoğulları - Vera Gazi                           6/3 6/4

Hatice Kırçay - Esila Işıklı                                       6/1 6/1

Anastasiia Elshina - Özüm Fahrioğlu                   6/0 6/0

 

10+ TEK ERKEKLER - Round Robin

Konstantın Kan - Deniz Varoğlu                            6/0 6/2

Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu                      7/5 6/0

Recep Yalovalı - Devin Bedevi                               6/0 6/3

Baran Adalıer -          Aren Yumurtacıoğlu            6/2 6/0

Kuzey Pilli - Çınar Tüzünkan                                 6/1 6/1

Osman Aren Başaran - Cenk May                         6/0 6/0

Yalın Yurtsever - Pars Ozan                                  6/0 6/0

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