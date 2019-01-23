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LTB Halk Sağlığı Şubesi 54 iş yerini denetledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
LTB Halk Sağlığı Şubesi 54 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 14 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasında 54 iş yeri denetlendi.

Burger City (K. Kaymaklı) ve Popeyes (K. Kaymaklı) isimli işletmelere çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Marebianco Food & Beverages Ltd.  isimli işletmenin faaliyeti  gayrısıhhi ortamda çalışılması nedeniyle geçici olarak durduruldu. Ayrıca bu işletmeden 17 ton şeker ile 725 kilo kuru baklagil gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 5 Gıda Deposu, 3 Spor Salonu, 8 Market, 1 Tütün Satış Yeri, 3 Off Licence, 1 Okul Kafeteryası, 2 Kuaför Ve Güzellik Salonu, 14 Restoran, 2 Büfe, 1 Bar, 2 Fırın, Kafeterya, 5 Büfe, 4 Pansiyon, 3 Kahvehane

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