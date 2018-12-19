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Lütfiye Özipek Cumartesi Lefkoşa’da konser verecek

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“O Ses Türkiye” yarışması birincisi Lütfiye Özipek, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla gerçekleştirilecek “LTB Halk Konseri”nde sahne alacak.
Lütfiye Özipek Cumartesi Lefkoşa’da konser verecek

“O Ses Türkiye” yarışması birincisi Lütfiye Özipek,  Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)  organizasyonuyla gerçekleştirilecek  “LTB Halk Konseri”nde sahne alacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Lefkoşa Surlariçi’nde Uray Sokak’ta  Bandabuliya yanında bulunan LTB Otoparkı’nda 22 Aralık Cumartesi günü  düzenlenecek konser, halka açık ve ücretsiz olacak.

Lütfiye Özipek’ten önce saat 20.00’de Oğulcan Başarı sahneye çıkacak.

ENGELLEMEYEN LEFKOŞA BİRİMİ ÜYELERİNE ULAŞIM HİZMETİ

Konsere katılmak isteyen Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyeleri, 22 85 221 (dahili 1436) numaralı telefonu arayarak ulaşım hizmetinden yararlanabilecek.

LEFKOŞA GEZİ TRENİ KONSERDE OLACAK

Konser günü için Lefkoşa Gezi Treni, Girne Kapısı’ndan düzenleyeceği servisler ile konsere katılmak isteyenleri 17.00-20.00 arasında ücretsiz olarak Uray Sokak’a taşırken, 00.00-01.30 saatleri arasında Uray Sokak’tan Girne Kapısı yönünde hizmet verecek.

Konser sırasında bölgeye kurulacak stantlarda ise etkinlik boyunca yiyecek ve içecek satışları yapılacak.

YOL TRAFİĞE KAPANACAK

22 Aralık Cumartesi saat 15.00’ten itibaren etkinlik tamamlanana kadar Turizm Bakanlığı’nın olduğu alandan itibaren Uray Sokak trafiğe kapalı olacak.

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