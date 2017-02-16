Maç sırasında dürüm çağıran Hüseyin Ekinci, olayın sürecini anlattı

Yedek kulübesine dürüm çağıran Lapta Spor Kulübü yöneticisi Hüseyin Ekinci, 3 Adam isimli programa konuk oldu, olayın sürecini saniye saniye anlattı...

Küçük Kaymaklı-Lapta maçı sırasında dürüm çağıran ve sadece KKTC gündeminde değil, tüm dünyanın gündemine bomba gibi oturan Lapta Spor Kulübü yöneticisi Hüseyin Ekinci, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayın yapan 3 Adam isimli programa konuk oldu.

Ekinci’nin konuyla ilgili açıklamaları ve Kıbrıs şivesi, izleyiciden tam not alırken, olayın gelişme süreci stüdyoyu kahkaha tufanına soktu.

İşte o görüntüler: