Maça saatler kala Beşiktaş'ta sol bek krizi! Kadro dışı bırakıldı...

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş, sol bek krizi yaşanıyor. Beşiktaş, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın kadrodan çıkartıldığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Ajax’ı ağırlamaya hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın sakatlık haberiyle şok yaşadı. Grupta henüz puanı bulunmayan ve prestij maçına çıkmaya hazırlanan siyah beyazlılar, genç sol bekin sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle yüksek riskli kategoride olduğunun tespit edildiğini ve kadrodan çıkartıldığını açıkladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sakatlık haberi sonrası Ajax maçında sol beke Umut Meraş’ı yerleştirmesi bekleniyor.

İşte Beşiktaş’ın Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklama: “Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır.”

Sözcü.