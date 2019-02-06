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Macron 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan ettiğini açıkladı.
Macron 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etti

Fransa 1915 olaylarını 2001 yılında 'soykırım' olarak tanımıştı. Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden birisi, 24 Nisan'ı resmi anma günü haline getirmekti.

Dün akşam Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi'nin resepsiyonunda konuşan Macron, 1915 olaylarını 'Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilerin acımasızca öldürülmesi' olarak niteledi.

Macron paylaştığı Twitter mesajında ise "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz" dedi.

@EmmanuelMacron tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Emmanuel Macron@EmmanuelMacron

La France regarde l’Histoire en face.
Comme je m’y suis engagé, dans les prochaines semaines, la France fera du 24 avril une journée de commémoration du génocide arménien.https://twitter.com/emmanuelmacron/status/958496146359508993 …

Emmanuel Macron@EmmanuelMacron

J'avais pris l'engagement d'inscrire une journée de mémoire du génocide arménien. Je le tiens devant vous aujourd'hui. #DinerCCAF2018

Resmi Twitter'da görüntüle

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01:17 - 6 Şub 2019

Macron bu adımla ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı önceden bilgilendirdiğini ifade ederek "IŞİD'e karşı mücadele, insan hakları ve sivil özgürlüklerin yanı sıra soykırım konusunda da Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var" dedi.

Macron Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmak istediğini de ifade etti.

Macron'un açıklamalarına henüz Ankara'dan bir tepki gelmiş değil.

Türkiye, 1914 - 1921 yılları arasında karşılıklı çatışmalarda çok sayıda Ermeninin yanı sıra Türkün de öldürüldüğünü savunuyor ve 'soykırım' iddialarını reddediyor. Ankara, tarihçilerden oluşturulacak bir komisyon ile 1915 olaylarının uluslararası bir platformda ele alınması çağrısı yapıyor.

Fransa Parlamentosu'nun 18 yıl önce 1915 olaylarını Ermeni soykırımı' olarak tanımasının ardından Ankara ve Paris arasında ilişkiler gerilmiş, Türkiye'de Fransız mallarının boykot edilmesi çağrıları yapılmıştı.

1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan Avrupa ülkeleri
AlmanyaÇekyaİsviçrePolonya
AvusturyaFransaİtalyaYunanistan
BelçikaHollandaKıbrıs 
BulgaristanİsveçLüksemburg 
 
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