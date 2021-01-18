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Macron, "Fransa İslamı" beyannamesinden memnun

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Müslüman federasyonların uzlaştığı beyannameyi "son derece önemli bir adım" diye niteledi. Belgede camilerin yabancı rejimlerin söylemlerini yaymak için kurulmadığı ibaresi de yer alıyor.
Macron, "Fransa İslamı" beyannamesinden memnun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki Müslüman dernek federasyonlarının dün yayımladığı ilkeler beyannamesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Pazartesi günü Fransa İslam Konseyi (CFCM) temsilcileriyle bir araya gelen Macron, "son derece önemli bir adım" olarak nitelediği beyannamenin demokrasiye inancın açık ve net bir teyidi anlamına geldiğini kaydetti.

Yaklaşık 5 milyon kişiyle Avrupa'daki en büyük Müslüman cemaate ev sahipliği yapan Fransa'da hükümet, Müslüman cemaatleri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin etkilerinden ve radikal unsurlardan arındırmayı ve "Fransa İslam"ı yaratmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda hükümetin planladığı "Cumhuriyet değerlerinin güçlendirilmesi"ne dair yasanın görüşülmesine bugün Ulusal Meclis'te başlandı. Aralık ayı başında bakanlar kurulunda kabul edilen yasa tasarısı kamuoyunda tartışmalara yol açmış, tasarıyla ilgili bin 700'ün üstünde değişiklik teklifi verilmişti.

Beyannamenin içeriği

Fransa'daki Müslüman dernek federasyonları uzun süren tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talep ettiği "ilkeler beyannamesi"nde dün uzlaşmıştı.

Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) kamuoyuna açıkladığı beyannamede İslam dininin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılmasının reddedildiği belirtilerek, kadın-erkek eşitliğine inanıldığı kaydediliyor.

Beyannamede kadın sünneti, evlilik öncesi bekaret belgesi ya da zorla evlilik gibi uygulamaların yanı sıra ırkçılık ve antisemitizmin de reddedildiği ilan ediliyor.

Belgede, "camilerin yabancı rejimleri savunan milliyetçi söylemler yaymak için kurulmadığı" uyarısı da yer alıyor.

CFCM Başkanı Mohammed Moussaoui, "Bu beyanname İslam inancının, laikliğin de aralarında bulunduğu Cumhuriyet ilkeleriyle uyumluluğunu ve Fransa Müslümanlarının vatandaşlıklarına bağlılıklarını yeniden teyit etmektedir" açıklamasını yaptı. Moussaoui, beyannamenin ülkede görevli imamlar ve yerel liderler ile de paylaşılacağını ve "mümkün olan en geniş yelpazede istişarelerin yürütüleceğini" kaydetti.

İmamların "fişlenmesinden" sorumlu konsey

CFCM çatısı altındaki dokuz federasyonun kabul ettiği beyanname, Fransa'da İslam'ın kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasına giden yolu açmış oldu. Yeniden yapılanma kapsamında, ülkede görevli imamların "etiketlenmesinden" sorumlu bir Ulusal İmamlar Konseyi (CNI) kurulması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Macron, Kasım ayında okulda ifade özgürlüğü konusunu işlerken Muhammed peygamber karikatürlerini örnek olarak gösteren bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmesinin ardından "Fransa İslamı" planlarına hız vermiş, CFCM'yi bir beyanname ilan etmeye çağırmıştı.

Türkiye, Fas ve Cezayir'den imamlar geri gönderilecek

CFCM'ye bağlı bazı federasyonlar, İslam'ın Fransız kanun ve değerleriyle uyumlu olduğuna dair bir beyanname ilan etme fikrine karşı çıkmıştı. Moussaoui ve iki yardımcısıyla İçişleri Bakanı Gerald Darmanin arasında Cumartesi günü yapılan toplantıda uzlaşmaya varıldığı, bunun üzerine beyannamenin Pazar günü federasyonların imzasına sunulduğu belirtiliyor. Moussaoui, "Anlaşmazlıkların Müslüman toplumun haklarını savunmasını engellediği yönünde bir farkındalık var. Ve bu farkındalık, görüş ayrılıklarımızı yenmemizi sağladı" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Darmanin de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransız Müslüman toplumunun "siyasi İslam'ı açıkça kınayan" bildirisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Macron'un İslam'ı radikal unsurlardan arındırma, yabancı ülkelerin nüfuzunu engelleme ve Fransa İslam'ı yaratma planı çerçevesinde aşırılıkçı olarak görülen pek çok cami ve derneğe baskınlar düzenlenmişti. Fransa hükümeti, ülkede görev yapan ve Türkiye, Fas ve Cezayir'den gönderilmiş 300 kadar imamın da geri gönderilmesini planlıyor.

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