Mağusa adayları kendilerini tanıttı

Yeniden Doğuş Partisi Paşaköy’de açık hava toplantısı düzenledi.

Paşaköy de Mağusa ilçe başkanlığına aday olan Mehdi Uysal, Kaygusuz Karaca, Arif Zeren ve Mahmut Hayta kendilerini tanıttı ve niçin aday olduklarını açıkladılar.

Toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kaya, Mustafa Ulaş, Azer Özkan da söz aldılar.

Halka hitap eden Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz İlçe kongrelerinden sonra sandık bazında örgütlenme çalışmalarına başlayacaklarını söyleyerek "7 Ocakta sandıklarda görevlilerimiz olmadığı için yüzlerce hatta binlerce oyumuz iptal edildi. Bazı sandıklarda 35- 40 oyumuzun iptal edildiğini biliyoruz. O iptaller olmasaydı bugün parlamentoda milletvekili sayısı farklı olacak, belki de ülkenin kaderi değişecekti. Bu sebepten dolayı bir daha aynı oyuna gelmemek için tüm gücümüzle çalışıyor, hazırlık yapıyoruz. Tek bir oyumuzu bile yakmalarına müsaade etmeyeceğiz. YDP yi Hükümeti kuran parti haline getirmek, boynumuzun borcu" dedi.

" Çok adaylı seçimler demokrasi kültürümüzü artıracak" diyen Büyükyılmaz, Mağusa'da şimdilik 4 adayın tartışmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Büyükyılmaz; " Biz Genel Merkez olarak diğer ilçelerde de çok adayın yarışmasını teşvik ediyoruz. Tatlı rekabet partiye hareket kazandıracaktır. Mağusayı bu açıdan tebrik ediyorum. Kaybedenin olmayacağı böylesi yarışlar bizleri mutlu eder" dedi.