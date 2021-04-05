Mağusa Spor Akademisi, Mithat Tekçam’ı Ziyaret Etti

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan’da, yeni göreve atanan TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, başarılar diledi.

Faaliyetlerin İçeriği Dosya Olarak Sunuldu

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, derneğin faaliyetleri hakkında TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a bilgi verirken, tesisleşme konusunda İçişleri Bakanlığı’na yer tahsisi için yazılı müracaatta bulunduğunu ve cevap beklediğini iletti. Yalnız futbol değil, Voleybol ve farklı spor branşlara yönelerek, sporcu ağları genişlediğine vurgu yapan başkan Ahmet Ogan, derneğin adı gibi Spor derneği olarak faaliyetler artarak devam ettiğini, Spor Dairesi, Kıbrıs Türk Futbol Federsyonu ve Voleybol Federasyonu’na kayıtlı tek özel akademi olduğunu belirtti. Ogan, Tekçam’a yapılan faaliyetlerin içeriğiyle ilgili konuların yer aldığı dosya şeklinde sunarken, yoğun iş mesaisinde kendilerine zaman ayırdığı ve kabul ettiği için teşekkür etti. Ziyaretin ardından Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a, akademi forması ve plaket takdim etti.