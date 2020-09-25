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Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi:Neden DAÜ önü? Eylemin adresi Başbakanlığın önü olmalıydı

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Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi:Neden DAÜ önü? Eylemin adresi Başbakanlığın önü olmalıydı
Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi:Neden DAÜ önü? Eylemin adresi Başbakanlığın önü olmalıydı

Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bir grup insan Esnafın adını kullanarak DAÜ önünde bugün eylem yapacakmış DAÜ'nün bu dönem üniversiteyi online çalıştırmasını protesto edecekmiş. Üniversitenin açılmasını istiyorlar.Kim bunlar?

DAÜ'deki yurt sahipleri ve orada açılan AVM de bazı ticarethane sahipleri ve okula tankerlerle su taşıyan bazı şahışlar.AVM üniversite içine yapılırken KTEZO tarafından yakın çevrede haksız rekabet oluşturacak diye mahkemeye verilen ama mahkeme süreci halen devam ederken onca tantanaya rağmen açılan bir yer bugün esnaflardan yardım istiyor...

İronik bir durum! Para kazanma hırsı herşeyi birbirine karıştırmış. Bir defa eylemin adresi yanlış. Neden DAÜ önü? Eylemin adresi Başbakanlığın önü olmalıydı.Öyle ya çünkü COVİD'e rağmen bir Pandemi hastanesi yapmamışlar ve bütün toplumun ya da buraya gelmek isteyen herkesin sağlığını tehlikeye atmışlardı.

1 Temmuzda Sendikal Platforum Pandemi hastanesi yapılması ve karantinasız girişe hayır için Lefkoşa da Başbakanlık önünde eylem yaptığında bu arkadaşlar nerede idi? Suriçi esnafı Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için eylem üstüne eylem yaparken bu arkadaşlar nerede idi?Şimdi ise DAÜ önünde eylem yapıp üniversitenin kararını değiştirmesini istiyorlar. 

Kusura bakmayın ama ülkede bir Pandemi hastanesi bile yoksa ne yapsın üniversite yarın ölümle sonuçlanacak bir vaka olursa bunun hesabını kim verecek?Para kazanma hırsının da bir limiti var!İlla ki para kazanmak istiyorsanız eylemi birilerine yaranmak için değil toplum için yapın herkes kazansın.Mesela şuan da kapılar kapalı açık olanlarda fonksiyonel değil gelin kapıların açılmasını sağlayalım, ada insanına zorunlu olan PCR testlerinin iptal edilmesi ve bunun sadece hava ve deniz limanlarında uygulanması halinde Baf'dan Karpaza dolaşım özgürlüğünün sağlanması durumunda 1 milyon insanın faydalanacağı bir pazara ulaşalım.İlla ki para mı kazanmak istiyorsunuz? Gelin Kıbrıs sorunun çözümü konusunda siyasilere baskı yapıp bu sorunu çözelim ve uluslararası hukuğun içinde yerimizi alalım ve her zaman şikayetçi olduğumuz bu izole durumdan da kurtulmuş olalım. 

Bunu yapabilirsek Avrupalılar Birliği ailesi içinde tam 380 milyonluk pazara ulaşıyorsunuz.Bunları düşünüyorsanız hade buyurun sınır kapılarında hep birlikte eylem yapıp hep birlikte kurtulalım.DAÜ önünde eylem yapmak yanlış olduğu gibi ucuz bir eylemdir de! Yine de tercih sizin!”

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