Mağusa’da Gerçekleşen Homofobik Saldırı Hakkında Polis Soruşturma Başlattı!

17 Mart Cumartesi günü Mağusa’da yaşanan homofobik saldırı hakkında yapılan basın açıklaması sonrası polis mağdurun resmi olarak ifadesini aldı ve kamera kayıtlarını incelediğini bildirdi. Bu olumlu gelişme ile soruşturmanın etkin ve ivedi bir şekilde yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. LGBTİ+'ların güvenliğini sağlamak için yetkililer bu homofobik saldırıyı net bir şekilde kınamalı ve nefretin karşısında durmalıdır.

Kuir Kıbrıs Derneği ve İnsan Hakları Platformu tarafından 22 Mart günü kamuoyunun dikkatine getirilen homofobik saldırı ile ilgili polis açıklama sonrası, mağdurun resmi ifadesini aldı ve soruşturma süreci başlattı. 17 Mart akşamı Mağusa'da gerçekleşen olayda bir genç, askeri kıyafet giymiş, beyaz maske takmış ve elinde kova bulunan bir kişi tarafından homofobik saldırıya maruz kalmıştır. Saldırgan, mağdura homofobik nefret söyleminde bulunduktan sonra lağım suyu dolu kovayı başından aşağıya dökerek olay yerinden hızla uzaklaşmıştır.

Konu ile ilgili çeşitli örgütler de kınama yazıları yayınlayarak nefretin karşısında durduklarını ve yetkililerin ivedilikle adım atması gerektiğini de vurgulamıştır. Söz konusu saldırıda mağdurun yaşadığı durum hassasiyetle dikkate alınmalı ve olayın ciddiyetinin farkına varılmalıdır. LGBTİ+’lara yönelik bu tür nefret suçlarının kabul edilemez ve bu tarz suçlar tüm toplumun güvenliğini tehlikeye attığını hatırlatmak isteriz. Polisin ifade sonrası soruşturmayı yürütmesi olumlu bir gelişme olsa da etkin soruşturmanın ivedilikle tamamlanarak zanlıyı adalete teslim edeceğini umuyoruz. Ayrıca benzer durumların yaşanmaması adına da tüm yetkilileri yaşanan bu homofobik saldırıyı kınamaya davet ediyoruz.

Kuir Kıbrıs Derneği ve İnsan Hakları Platformu, LGBTİ+ topluluğuna yönelik bu tarz nefret suçlarının takipçisi olmaya devam edecektir. LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır ve bu hakların ihlal edilmesi kabul edilemezdir. Bu olayda mağdur olan kişinin yanında olduğumuzu, Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı’nı (+90 542 8585847) arayarak dayanışma ve yardım talep edebileceklerini hatırlatıyoruz. LGBTİ+’lar, Kıbrıs’ta güvende olmalı ve herkesin insan haklarına saygı göstermesi için yetkililerin daha sert bir tavır takınması gerekmektedir.