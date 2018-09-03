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Malezya'da lezbiyen ilişkiye kırbaç cezası

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Malezya'da iki kadına lezbiyen ilişki nedeniyle verilen kırbaç cezası infaz edildi. Aktivistler, vakanın eşcinsel ilişkiyi yasaklayan şeriat yasaları uyarınca kadınlara verilen ilk kırbaç cezası olduğunu belirtiyor.
Malezya'da lezbiyen ilişkiye kırbaç cezası

Malezya'da lezbiyen ilişki yaşadıkları gerekçesiyle tutuklanarak kırbaç cezasına mahkum edilen iki kadının cezası infaz edildi. Ülkedeki en muhafazakar bölgelerinden biri olan Terengganu eyaletindeki Şeriat Yüksek Mahkemesi'nden bir yetkili kadınların cezasının uygulandığını açıkladı.

Yaşları 22 ve 32 olan ve ismi açıklanmayan iki Malezyalı kadın Nisan ayında şeriat görevlilerince tutuklanmış, kadınlar geçen ay şeriat yasalarını ihlal etmekten altışar kırbaca ve 3 bin 300 ringgit (800 dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Aktivistler ülkede eşcinsel ilişkiyi yasaklayan şeriat yasası nedeniyle kadınlara ilk kez bir ceza verildiğini söylüyor.

Uluslararası Af Örgütü Malezya bölümü başkanı Gwen Lee cezanın infazı öncesinde yaptığı açıklamada cezayı "zalimce ve adaletsiz" olarak değerlendirdi. Lee, Malezya "kırbaçlamayı sona erdirmeli ve bu acımasız cezaları öngören yasaları tamamen yürürlükten kaldırmalı" dedi.

Transseksüel hakları grubu "Kızkardeşler İçin Adalet"ten Thilaga Sulathireh, bu cezanın LGBTİ'yi hedef alan “faillerin şiddet eylemlerinin cezasız kalmasına” neden olacağını söyledi.

Malezya'da İslami İşler Bakanının eşcinsel karşıtı açıklamaları ve kamuya açık bir sergiden LGBTİ aktivistlerinin eserlerinin çıkarılması talimatı tepkilere yol açmıştı.

Çifte hukuk sistemine sahip olan Malezya'da şeriat mahkemeleri, Müslüman vatandaşların dini ve ailevi meseleleri ile zina gibi davaları ele alabiliyor.

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