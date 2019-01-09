Malta 49 göçmeni taşıyan 2 gemiye limanlarını açtı

Avrupa ülkelerinin limanlarını açmaması nedeniyle denizde bekleyen 49 göçmeni taşıyan 2 gemiye Malta’dan izin çıktı.
Malta Başbakanı Joseph Muscat, 49 göçmeni taşıyan 2 geminin limanlarına girişine izin verdiklerini duyurdu. Muscat, göçmenlerin karaya çıkmasının ardından 8 Avrupa ülkesi arasında dağıtılacağını belirtti.
22 Aralık’ta, Libya’dan yola çıkan bir bottan kurtarılan 33 göçmeni taşıyan Sea-Watch3 gemisi ile 29 Aralık’ta kurtarılan 17 kişiyi barındıran Sea-Eye haftalardır yanaşacak bir liman arıyordu. Alman insani yardım gemileri, İtalya, Malta ve diğer Avrupa ülkelerinin kabul etmemesi nedeniyle haftalardır denizde bekliyordu.
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