Market poşetinde uyuşturucu sakladılar

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 12 Ocak 2021 tarihinde saat 16.00 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı'nın tasarruflarında kanunsuz Eroin türü uyuşturucu madde olduğu ve zanlıların EP 211 plakalı Renault marka gri renk salona aracı kullandıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis ayni gün saat 19.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine yapılan araştırmalar neticesinde Aygörmez'in kullandığı ve Sovukkanlı’nın ise yolcu olarak bulunduğu EP 211 plakalı araç K. Kaymaklı bölgesinde İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde aracın yolun sağ tarafında park halinde tespit edildiğini ve polisler tarafından konu araç ve içerisindeki zanlıları alıkoymak için aracın yanına gittikleri esnada polisleri fark eden araç sürücüsü zanlı Hammet Aygörmez, araçtan aşağıya inerek aracın ön kısmına, beyaz renk bir poşet attığı tespit edilmesi üzerine alıkonurken aracın yolcu koltuğunda oturan Nedim Sovukkanlı'nın araçtan aşağıya inerek koşarak polisten kaçmaya çalışıp olay mahallinden yaklaşık on metre ileride makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirip alıkonulduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlı Aygörmez’in atmış olduğu üzerinde Big-Mar yazılı beyaz renk poşet içerisinde zanlıların huzurunda yapılan kontrolde beyaz renk poşette kahverengi renk yırtık zarf içerisinde beyaz renk naylona sarılı 83 gram 190 miligram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alınıp tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru Ozan Özder mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Aygörmez’in gönüllü ifade verdiğini ve olayı izah ettiğini, zanlı Sovukkanlı'nın ise bir beyanda bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlı Aygörmez’in sabıkası bulunmadığını ancak zanlı Sovukkanlı’nın benzer suçlardan mahkûmiyeti olduğunu ve 5 yıl hapis yattığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmayacak şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.