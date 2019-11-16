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Maronit açılımı tartışması! Süreç yürümedi! Maronit temsilcisine açıklama baskısı mı yapıldı?

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Maronit açılımı tartışması! Süreç yürümedi! Maronit temsilcisine açıklama baskısı mı yapıldı?
Maronit açılımı tartışması! Süreç yürümedi! Maronit temsilcisine açıklama baskısı mı yapıldı?

Yenidüzen Gazetesi'nin bugünkü Manşeti tartışma yarattı.

"Maronitlere verilen hangi sözler tutulduğu"na dair herhangi bir açıklama gelmemesi  dikkat çekti.

YENİDÜZEN'in manşeti sonrasında Maronitlerin temsilcisinin de 'siyasi baskı altında' kaldığı ve kendisinden açıklama yapmasının istendiği öğrenildi.

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Yenidüzen Gazetesi 16 Kasım 2019 Cumartesi tarihli sayısında "Bize verilen sözler hiç tutulmadı" manşeti ile çıktı.
Politis-Yenidüzen ortak çalıştı, röportajı George Kafkalias yaptı


Medya değişim programı çerçevesinde geçtiğimiz hafta POLİTİS gazetesi yazarı George Kafkalias, YENİDÜZEN'de görev yaptı ve 'Maronit Dosyası'nı Dila Şimşek'le birlikte hazırladı.

POLİTİS gazetesi yazarı George Kafkalias, Maronitlerin temsilcisi Yannakis Mousas'a "Maronitlerle ilgili son durum nedir" sorusunu yöneltti, bu soruya "Özersay’ın Maronit köyleri ile ilgili söylemleri vardı, ancak şimdiye kadar yeni hiçbir şey yapılmadı”  yanıtını aldı.

Maronit Dosyası'nın YENİDÜZEN-POLİTİS işbirliği ile yeniden açılması özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda rahatsızlık yarattı.

George Kafkalias: “Yannakis Mousas yaptığı açıklamanın YENİDÜZEN’de kullanılacağından haberdardı”

 

Maronitlerle ilgili geniş kapsamlı bir haberin içerisinde yer alan açıklamalar Yannakis Mousas’un bilgisi ve onayı dahilinde geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’de görev yapan Politis yazarı George Kafkalias’a yapıldı ve kendisinin de onayı ile YENİDÜZEN’deki haberde yer aldı.

Yannakis Mousas, bugün yaptığı açıklamada “herhangi bir Kıbrıs Türk gazetesine açıklamada bulunmadığını” iddia etti ancak YENİDÜZEN’ bilgi veren George Kafkalias “Yannakis Mousas yaptığı açıklamanın YENİDÜZEN’de kullanılacağından haberdardı. Açıklamayı iki gazetede kullanmak üzere olduğunu belirterek aldım. Kendisi de kullanabilirsiniz sorun değil dedi” diye konuştu.  

    

Yannakis Mousas ne demişti?


Maronitlerin Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Mousas YENİDÜZEN’de yer alan açıklamasında genç çiftlerin Kormacit'e (Koruçam) dönerek bölgeye sahip çıkması için yapılan maddi katkıları anlatmıştı. Mousas,

Moussas, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay hakkında, “Gürpınar’daki Maronit köyü ile ilgili bazı söylemleri vardı. Özersay, 18 evin Türk askerleri tarafından kullanıldığını ve Maronitlere geri verileceğini, böylelikle köyün halka açılacağını söylemişti. Ancak şimdiye kadar yeni hiçbir şey yapılmadı” dedi.

İlgili Haber: : Maronit Dosyası'nın YENİDÜZEN-POLİTİS işbirliği ile yeniden açılması özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda rahatsızlık yarattı.

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