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“Maviyemiş sağlık meyvesi olduğu kadar birim alan getirisi yüksek bir meyvedir”

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından “Üzümsü Meyveler” konulu konferans gerçekleşti. Konferansa Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Okatan konuşmacı olarak katıldı.
“Maviyemiş sağlık meyvesi olduğu kadar birim alan getirisi yüksek bir meyvedir”

   “Maviyemiş sağlık meyvesi olduğu kadar birim alan getirisi yüksek bir meyvedir. Kabuksuz, sapsız, çöpsüz ve çok küçük olan çekirdekleriyle nerdeyse çekirdeksizmiş gibi olmasıyla taze meyve olarak tüketilirken, içerdiği fenolik bileşikler, renk maddeleri, vitaminler, mineraller ve antioksidanlardan dolayı da sağlık meyvesidir” diyen Okatan, maviyemişin görme bozukluklarına, kansere, şeker hastalıklarına, hafıza kayıplarının önlenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

  Maviyemiş taze veya dondurulmuş meyve, meyve suyu, süt ve süt ürünleriyle birlikte, kurutulmuş meyve, meyveli ekmeklerde pastalarda, baharat olarak, reçel, marmelat ve konserveye işlenerek değerlendirildiğini söyleyen Okatan, “Yapraklarından çay yapılırken, kökleri, meyveleri, çiçek ve yaprakları ilaç sanayisinde kullanılmaktadır” dedi.

Okatan, maviyemişin toprak isteklerini şöyle sıraladı:

  • pH: 4,2-5,5 (Orta asitli toprak ister)
  • Toprak tipi farketmez ama organik maddece zengin toprakları sever.
  • Bol su ister (Eğer büyük saksılarda yetiştiricilik yaparsak yaz dönemde Antalya şartlarında 15 defaya kadar sulamak gerekir)
  • Dikim 3x1 yada 4x1.25 (Saksılarda)
  • Açıkta dikim 4x1,25 ile 5x2 arasında olabilir.

Okatan, maviyemiş toprak hazırlığında olması gerekenleri sıraladı:

  • Organik gübre
  • Kum
  • Gübre
  • Toprak asitleştiricisi (Sıvı asitler, toz kükürt, sülfatlı gübre)
  • Turba yosunu

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