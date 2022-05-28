  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

» »
İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı.

İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi (HSE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği aktarıldı. HSE ayrıca, şüpheli bir vaka için araştırmaların sürdüğünü ve test sonucunun beklendiğini belirtti. 20’den fazla ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü nedeniyle çoğu Avrupa'da olmak üzere 300'den fazla kişinin enfekte olduğu biliniyor.

HAYVANLARA YAYILABİLİR

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmamasını belirterek gerbil ve hamster gibi kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurmuştu. İngiltere hükümeti şu ana kadar hiçbir hayvanda maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini ve riskin halen düşük olduğunu belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evden çalışanlar dikkat… Kulaklıklar işitme duygusuna zarar verebilir26 Mayıs 2022 Perşembe 22:16
  • Covid-19 pandemisinin ilk yılında karaciğer nakli arttı26 Mayıs 2022 Perşembe 19:13
  • Çocuklar da kalp krizi geçirebilir26 Mayıs 2022 Perşembe 18:09
  • Virolog Tareen: Maymun çiçeği virüsüne karşı Çiçek aşısı etkili26 Mayıs 2022 Perşembe 15:57
  • Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları daha fazla etkiliyor26 Mayıs 2022 Perşembe 10:42
  • Damar tıkanıklığı son yıllarda giderek yaygınlaşıyor!26 Mayıs 2022 Perşembe 10:37
  • Çocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!26 Mayıs 2022 Perşembe 10:35
  • Bilim insanları ebeveynleri uyardı: “Çocukları ekrandan uzak tutun”25 Mayıs 2022 Çarşamba 21:49
  • Polen alerjisi baharla sınırlı değil25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:01
  • Büyük bir salgın haline gelebilir!25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti