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MDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Dr. Fuat Türköz ÇİNER

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MDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Dr. Fuat Türköz ÇİNER
MDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Dr. Fuat Türköz ÇİNER

İşte MDP'nin açıklaması;

Kamuoyuna açıklama.

26 Nisan 2020 de yapılacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak milli ve manevi değerlerde buluşabileceğimiz çatı aday ile girmemiz için yoğun çaba sarf etmemize rağmen maalesef bir sonuç alamadık.   Bu çabalarımız sürmesine karşın hala diğer partilerden milli bir tavır göremedik. 

Bu bağlamda MDP olarak ülkemizin değerlerine sahip, bu değerleri koruyan ve geliştiren, ayrımcı siyaset yerine birleştirici siyaset güden, insan ayrımı yapan değil milleti bir bütün gören milli bir aday ile seçimlerde yer alabilmek için parti içimizde muhtemel aday adaylarını değerlendirdik. 

Belirlediğimiz 4 aday adayını teşkilat yoklaması yaparak kitlemize sorduğumuzda Dr Fuat Türköz ÇİNER ismi ön plana çıkmıştır. 

Yaklaşık bir buçuk ay önce kendisine teklifimizi yaptığımızda ülkeye hizmet etmemin gurur vereceğini ve görevden kaçmayacağı cevabını aldık. 

Ülkemizin yetiştirdiği Kıymetli bir bilim insanı olan, siyasetin içinde yozlaşma yaşamadan gelmiş, kendi kültürünün ve tarihinin bilincinde, her şeyden önce ülkem ve insanım diyen bu uğurda gecesini gündüzüne katarak çalışan Türk Milliyetçisi Dr Fuat Türköz ÇİNER’in ülkemizin beklediği özverili çalışma ve halkımızın tamamını kucaklayan bir aday olarak KKTC’nin yaşatılması ve tanıtılması İçin amansız mücadele vereceğine inancımız tamdır. 

Bütün bunların ışığında “sözde” milliyetçi olduğunu iddia eden diğer siyasi partilere çatı aday konusunu bir kez daha düşünmelerini tavsiye eder, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak her duruma hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

Buray Büsküvütçü  

Milliyetçi Demokrasi Partisi

 Merkez Yürütme Kurulu

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