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Meclis’te “BRT, muhalefetin sesini kesiyor” gerginliği

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Meclis’te “BRT, muhalefetin sesini kesiyor” gerginliği
Meclis’te “BRT, muhalefetin sesini kesiyor” gerginliği

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada, Meclis’i canlı yayınla aktaran BRT’nin sosyal medyadaki yayınında ses kesildi.

Erhürman’ın konuşması sırasında söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sesin geçen hafta olduğu gibi yine kesildiğini ifade etti.

Bunun üzerine Erhürman, “Geçen hafta ben soru sorarken yayın yine kesilmişti. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

ULUÇAY: “BU TEKNİK SIKINTIYI AŞAMAYACAĞIMIZ DİLLENDİRİLDİ”

Bunun üzerine yaşananların teknik bir arıza olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, sorunun kaynağını şöyle aktardı:

“Zaman zaman bu teknik sıkıntıyı yaşıyoruz. Daha önce BRT’nin HD kanalı üzerinden yayın yapıyorduk, yayınımızı HD yayına uygun yapıyorduk. Pandemi sürecinde HD kanalında eğitim programlarının yayınlanmasına başlamasıyla, Meclis yayınları analog yayınlara geri döndü. Bu nedenle zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. İlgili arkadaşlarla baktık, BRT’den arkadaşlar da geldi. Bu teknik sıkıntıyı aşamayacağımız dillendirildi.”

Uluçay’ın sözlerinin arından yerinden konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Kuzu kurda emanet edildiği için endişeliyiz” dedi.

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