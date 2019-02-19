"Meclis'te ciddi bir konsensus var"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nde Kıbrıs konusunda ciddi bir konsensus olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nde Kıbrıs konusunda ciddi bir konsensus olduğunu söyledi.

Uluçay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı Meclis’i bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uluçay, "Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yararlı bir oturum oldu" dedi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı’nın Meclis ile görüşlerini paylaştığını, Rum liderle yapacağı görüşme ve BM yetkilisi Lute ile yaptığı görüşmeler ile ilgili bilgi verdiğini ifade eden Uluçay, kısa vadede izlenecek yol için olumlu yönde bir toplantı olduğunu söyledi.

Toplantıda ileriye yönelik nasıl adımlar atılması gerektiği ile ilgili görüşler getirildiğini, düşüncelerin paylaşıldığını, milletvekillerinin soru işaretlerini dile getirdiğini, görüş ve önerilerin paylaşıldığını, soruların sorulduğunu ifade eden Uluçay, Cumhurbaşkanı’nın da tüm bunları samimi şekilde yanıtladığını kaydetti.

Toplantıda yol haritası üzerine konuşulduğunu ifade eden Uluçay, Cumhuriyet Meclisi olarak toplantıdan yarar gördüklerini, bu toplantıların ülke için en iyi şekilde yararlı olacağını söyledi.

"Görüş ayrılığı var mı?" sorusu üzerine Uluçay, Meclis'te Kıbrıs konusunda ciddi bir konsensus olduğunu vurguladı.

Uluçay, tüm siyasi partilerin "siyasi eşitlik, sonuç odaklı, takvim dahilinde ve ucu açık olmayan bir süreç" dışındaki bir süreci kabul etmediğini belirterek, bunun BM raporlarına da yansıdığını söyledi.

Uluçay, Kıbrıs Türk halkının yıllar içinde bir çok sıkıntı çektiğini ancak kazanımlar da elde ettiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar gelen kazanımlarla bugünden sonraki süreçte daha başarılı olacağına inanç belirtti.