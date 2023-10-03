  • BIST 8525.54
  • Altın 1614.748
  • Dolar 27.4953
  • Euro 28.8679
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Meclis'te iki yasal değişikliğin ivediliği onaylandı

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, ilk olarak başkanlığın onaya sunuş işlemleri yer aldı.
Meclis'te iki yasal değişikliğin ivediliği onaylandı

Bu kısımda, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesi konusu ele alındı.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali tasarı üzerine söz aldı ve yasa kapsamında maaş ve hayat pahalılığı gibi konularda mağduriyet yaşandığını o yüzden ivedilik talebine olumlu olduklarını ve destek vereceklerini söyledi, ancak yasanın bütünlüklü bir şekilde ele alınmasının daha köklü bir çözüm olacağını kaydetti.

Hatta bu yasanın ortadan kaldırılmasının daha doğru olacağını ifade eden Şahali, yasa gücündeki kararnamelere de değindi, bunların yasal hale getirilmesi gerektiğini belirtti.  

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, yasa tasarısı ile yapılacak değişikliklerin ortak uzlaşıyla yapıldığını, hayat pahalılığı yansıması ile ilgili düzenleme içerdiğini, ancak Meclis’in yeni açıldığı için ivedilikle bu yasa tasarısının bugün geçirileceğini ve onaylanmasıyla da geriye dönük ödemelerin yapılacağını anlattı. Berova, yasalar ve yasa gücünde kararnamelerin üzerinde de ciddi çalışmalar yapıldığını, ancak bir süreç alacağını işaret etti, yasa tasarısına muhalefetin destek vermesini olumu olarak gördüklerini söyledi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın'ın, vergi düzenlemeleri ile ilgili bir çalışmaları olup olmadığını sorması üzerine Berova, böyle bir çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, bunun sonuçlarını paylaşacağını kaydetti.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, gündemlerinde bir çok önemli yasa tasarıları olduğunu ifade ederek, ülkenin gelir artırıcı yasaları ile bankacılıkta ülkenin önünü açacak yasa tasarılarını ele aldıklarını kaydetti ve komite çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.  

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin sunduğu Askeri Suç ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı Önerisi ele alındı.

Özdenefe, öneri üzerine söz alarak, bugün CTP olarak iki önerileri olduğunu ancak Ceza Yasası ile ilgili öneriyi, geri çektiklerini, kurulacak Ad-hoc komitede görüşüleceğini ifade etti ve gerekli katkıların yapılacağına inanç belirtti.

Özdenefe, Askeri Suç ve Cezalar Yasası ile ilgili gündeme getirdikleri değişiklik önerilerini madde madde anlatarak, örneğin yasa değişiklikleri kapsamında ölüm cezasının çıkarıldığını, bu kapsamda basın özgürlüğü, ifade, düşünce özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler, insan hakları gibi konularla ilgili detaylı bilgiler verdi, genel kurulun gerekli hassasiyet ve katkıyı ortaya konacağına inandığına vurgu yaptı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun da, CTP Grubunun önerisine UBP olarak ivediliğine olumlu oy vermeye hazır olduğunu, özellikle ölüm cezasının kaldırıldığını, bu kapsam dahilinde değişiklik önerisi ve maddelerinin görüşülmesine olumlu oy kullanacaklarını kaydetti.    

Konuşmaların ardından öneri oybirliğiyle kabul edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim işleviyle toplandı03 Ekim 2023 Salı 11:52
  • Anonim Gençlik Örgütü ve Afoa Ara Bölgede Buluştu03 Ekim 2023 Salı 11:40
  • Eczacı anne-baba ve doktor kızına 3'er gün tutukluluk...03 Ekim 2023 Salı 11:15
  • Hasipoğlu, İngiliz Muhafazakar Parti Kongresi’ne katıldı ve konuşma yaptı03 Ekim 2023 Salı 10:50
  • Bu köylere elektrik verilemiyor...03 Ekim 2023 Salı 10:24
  • Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara belli oldu03 Ekim 2023 Salı 09:37
  • Reçete soruşturmasında tutuklu sayısı 19!03 Ekim 2023 Salı 09:02
  • Gazimağusa bölgesindeki bazı köylerde elektrik kesintisi yapılacak02 Ekim 2023 Pazartesi 21:27
  • Serdar Denktaş: Ben bir partinin değil, halkın adayı olmak istiyorum02 Ekim 2023 Pazartesi 21:26
  • Yeni(Plakasız) Salon Araçların İlk Kayıt Ve Muayene İşlemleri, Ülke Genelindeki İlçe Polis Müdürlüklerinde Yapılmaya Başlanıyor…02 Ekim 2023 Pazartesi 17:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti