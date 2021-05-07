Mehmet Ali Talat Tatar'ı eleştirdi:Sorun tutarlılıkta. Hem haklar hem ayrı devlet!

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sahip olduğu "Rum Kimliği" hakkında tweet attı.

İşte o tweet:

Yok burada doğduğu için Kıbrıs pasaportu hakkıymış, yok zamanında Denktaş da öyle demiş (öncesinde hain ilan ettiği ve bizzat topladığı unutularak), yok seyahat özgürlüğü ve eğitimde kullanılırmış... İyi de sorun buralarda değil ki, sorun tutarlılıkta. Hem haklar hem ayrı devlet!”

Yok burada doğduğu için Kıbrıs pasaportu hakkıymış, yok zamanında Denktaş da öyle demiş (öncesinde hain ilan ettiği ve bizzat topladığı unutularak), yok seyahat özgürlüğü ve eğitimde kullanılırmış... İyi de sorun buralarda değil ki, sorun tutarlılıkta. Hem haklar hem ayrı devlet! — Mehmet Ali Talat (@M_A_Talat) May 7, 2021