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Meksika'da Futbol Tarihinin En Acı Günü

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Sahanın Ortasında Katliam: 17 Ölü, 20'den Fazla Yaralı
Meksika'da Futbol Tarihinin En Acı Günü

Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro taraftarları, deplasman tribünündeki Atlas taraftarlarına saldırdı. Çıkan saha olaylarında 17 taraftar yaşamını yitirdi, 20'den fazla taraftar yaralandı.

Meksika Ligi'nde Queretaro ile Atlas arasında oynanan maçın 63. dakikasında ev sahibi Queretaro taraftarlarının Atlas taraftarına saldırması üzerine kavga çıktı.

Futbol tarihinin en kara günü! Sahanın ortasında katliam: 17 kişi öldü, onlarca yaralı var

SİLAH KULLANILDI

Queretaro taraftarlarının, rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı belirtildi. Stattaki güvenlik zaafiyeti onlarca kişinin ölümüne sebep oldu.

Futbol tarihinin en kara günü! Sahanın ortasında katliam: 17 kişi öldü, onlarca yaralı var

22 TARAFTAR YARALI

Kadın ve çocukların sahanın ortasında mahsur kaldığı olaylarda ağır yaralı taraftarlar da var. 20'den fazla taraftarın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Futbol tarihinin en kara günü! Sahanın ortasında katliam: 17 kişi öldü, onlarca yaralı var

"İBRETLİK CEZA ALACAKLAR"

Liga MX Başkanı Mikel Arriola, Twitter'da "Queretaro'daki Corregidora Stadyumu'nda yaşananlar kabul edilemez. Çok talihsiz bir şiddet olayı. Stadyumun güvenliğinden sorumlu olanlar ibretlik bir şekilde cezalandırılacaktır. Oyuncularımızın ve taraftarlarımızın güvenliği önceliğimizdir. Güvenliğin korunması için maça devam edilmeyecektir" dedi.

Futbol tarihinin en kara günü! Sahanın ortasında katliam: 17 kişi öldü, onlarca yaralı var
Futbol tarihinin en kara günü! Sahanın ortasında katliam: 17 kişi öldü, onlarca yaralı var
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