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“Merkezi hükümete çağrı yapıyorum, bu filtre (Teknecik) işini çözelim”

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Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Salı  günkü ilk konuğu Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu oldu. Program sunucusu Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Hulusioğlu, projeleri hakkında bilgiler verdi…
“Merkezi hükümete çağrı yapıyorum, bu filtre (Teknecik) işini çözelim”

Mehmet Hulusioğlu: “Merkezi hükümete çağrı yapıyorum, bu filtre (Teknecik) işini çözelim”

Taner Ulutaş’ın programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine “Artık seçim atmosferine girdik yavaş yavaş ısınmaya başladık, propaganda dönemi başladı. Çatalköy bildiğiniz gibi hızla gelişen bir bölge. Sürekli yatırım aldığı için hizmetleri geliştirmek için çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Biz de bu doğrultuda mali ve insan gücümüzle yetişmeye çalışıyoruz.” diyerek başlayan Hulusioğlu, daha sonra hem Taner Ulutaş’ın, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Çatalköy için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Biz yılın 12 ayı çalışıyoruz.”

“İnsanlarımızın ne istediklerini çok iyi biliyoruz.”

“Reform yalnızca belediye sayılarının azaltılması değildir.”

“Belediyelerin mali ve personel yapıları ciddi anlamda incelenmeli.”

“2022’deki seçime reformla gidilmesi gerek.”

“Yerel yönetimler devletin en güçlü bacağıdır.”

“Biz büyük pastayı düşünüyoruz.”

“Dövizden ötürü mütahitlerin büyük kaybı var”

“Kuzey sahil şeridi bütünlüklü bir şehre dönüştü”

“Belediyelerin sorunları hızla çözülmelidir, siyasi irade eksik.”

“Kuzey sahil şeridinde Kaplıca hariç heryere ulaştık.”

“Devlet Planlama Dairesi’nin su konusunda ciddi bir çalışma yapması lazım.”

“Vizyonumuz yok, günü kurtarmaya çalışıyoruz.”

“Her hükümet programına giren ’Teknecik’e filtre’ bir türlü hayata geçirilemiyor. Merkezi hükümete çağrı yapıyorum, insan sağlığı en öndedir. Bu filtre işini çözelim.”

“Ülkenin geleceği için bütünlüklü projeler üretmeliyiz. Yenilenebilir enerji ve atık suların geri dönüşümü gibi...”

“1,500,000 TL artıdayız.”

Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 13. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Çatalköy Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.

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