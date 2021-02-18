Merkez'in faiz kararı sonrası Dolar ve Euro'da son durum

Yılın ikinci toplantısını yapan Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi yüzde 17'de bıraktı. Merkez Bankası böylece faizi iki ay aynı seviyede tuttu.

Merkez Bankası'nın Aralık ayında %17 düzeyine yükselen politika faizini faizini değiştirmeme kararı sonrasında dolar 6,95, euro 8,40, sterlin ise 9,70 TL'den işlem görüyor. Gram altın 399 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,07 TL seviyesinde. Bitcoin ise 51 bin 665 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.785 dolardan işlem gören altında, gram altın 395/399, çeyrek altın 641/654, Cumhuriyet altını ise 2.637/2.666 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini öngörüyordu.

BORSA İSTANBUL'UN 2020 KÂRI

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, 2020 yılının Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL'ye ulaşırken, net kar ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL'yi aştı." ifadelerini kullandı.

IMF'DEN UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Türkiye ekonomisindeki politika değişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ekonomik politika değişikliğinin sürekli ve tutarlı bir şekilde uygulanmasının hedeflere ulaşmanın anahtarı olacağını söyledi.

FİTCH'TEN TÜRKİYE İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORUzmanlar, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, yarın piyasalar kapandıktan sonra yapması öngörülen Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklememesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimal olduğunu da belirtiyor.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fitch Ratings'in kredi notu ve görünümünün Standard & Poor's (S&P) ve Moody's tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere göre daha pozitif olduğunu söyledi.

Fitch Ratings'in, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerinin gerek kredi notu değerlendirme takvimi gerekse mart ayında yayımlanacak Küresel Ekonomik Görünüm Raporu çerçevesinde revize edilebileceğini belirttiğini hatırlatan Gökşen, şunları kaydetti: "Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, en son olarak gelecek dönemde Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü olumlu yönde etkileyebilecek unsurlara değinirken, ilerleyen dönemde enflasyonun sürdürülebilir şekilde azaltılması, parasal politika kredibilitesinin yeniden inşa edilmesinin pozitif not kararını etkileyebilecek bazı kilit unsurlar arasında yer aldığını belirtmişti. Winslow ayrıca, Türkiye'nin dış finansmanının sürdürülebilirliği konusunda güvenin artması, yerli tasarrufların artırılması, dolarizasyonun azaltılması, büyümenin kredi büyümesine ve dış borçlanmaya daha az bağımlı olması gibi unsurların kritik faktörler olduğunu söylemişti."

Yarın gerçekleştirilmesi beklenen değerlendirmede herhangi bir değişiklik beklemediklerini ifade eden Gökşen, "Kredi derecelendirme kuruluşları, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda değerlendirmenin piyasa kapanışının ardından gelmesi bekleniyor." dedi.

"Görünüm durağana yükseltilebilir"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de Fitch'in, büyük ihtimal Türkiye'nin kredi notunda değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.

Ash, para politikası düzenlemelerindeki gelişmelerin etkisiyle görünümün durağana yükseltilebileceğini belirtti.

"Şu anki durum ve görünüm bir yıl öncesine göre farklılıklar içeriyor"

İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca ise kredi derecelendirme kuruluşlarının, politikalar ve büyüme performanslarının da içinde olduğu yeni durumları benimsemesi gerektiğini söyledi.

Abarca, politikalardaki değişikliklerin risk primlerini 300 baz puan seviyelerinin altına getirdiğini, bu durumun da kredi derecelendirme kuruluşları tarafından hesaba katılması gerektiğini belirtti.

Kuruluşlar tarafından açıklanan yeni ekonomik görünümün 2020'de büyüme performansının gösterdiği dirence ve 2021 içinde yüksek büyüme performansına işaret ettiğini aktaran Abarca, bunun da ekonomilerin borç oranlarını olumlu yönde etkileyebileceğini kaydetti.

IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların büyüme tahminlerini yükselttiğini hatırlatan Abarca, şu anki durumun ve görünümün bir yıl öncesine göre farklılıklar içerdiğini, bu bağlamda Fitch'in, değerlendirmesinde, Türkiye için daha olumlu bir görünüm düşünebileceğini, hatta Türkiye'nin kredi notunu yükseltebileceğini söyledi.

Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.