Mesarya Gücüne Güç Kattı..!

K-Pet Birinci Ligde zirvede yer alan Mesarya’dan 3 imza geldi.
Ligin ilk devresini en yakın rakibi Dumlupınar’n 6 puan önünde tamamlayan Mesarya şampiyonluk için ara transferde 3 futbolcuya imza attırarak gücüne güç kattı.
Sarı kırmızılı ekip sezonun ilk devresinde Girne Halk Evi'nde forma giyen kanat oyuncusu Cemal Yaşinses’i (Gabira) kiralık , Dörtyol'da forma giyen ve lisansı elinde bulunan kanat oyuncusu Rıdvan Dönmez’i bonservisli ve geçen sezon Göçmenköy forması giyen TC’li stoper Çağdaş'ı renklerine bağlayan imzaları bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attırdı. İmza töreninde eş başkan Ömür Devecioğlu da hazır bulunurken sarı kırmızlı ekip TC’li oyuncu Ferhat’tan vazgeçti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.