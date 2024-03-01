Meta, Avustralya haber medyasına ödeme yapmayı durduruyor

Facebook'un ana şirketi Meta, Avustralyalı medya şirketlerine artık haberler için ödeme yapmayacağını açıkladı. Canberra yönetimi, kararı eleştirerek, firmanın geçmişte verdiği sözleri "yerine getirmediğini" savundu.

Facebook'un ana şirketi Meta, Avustralya'da Facebook Haberler sekmesini kaldıracağını ve haber yayıncılarıyla yüz milyonlarca dolar değerindeki anlaşmaları yenilemeyeceğini duyurdu.

Haber içeriğinden küresel olarak çekilen Meta, bu hamleyi "İnsanlar Facebook'a haber ve siyasi içerik için gelmiyor" sözleriyle açıkladı.

Bu adımın Avustralyalı haber kuruluşları için büyük bir darbe olacağı belirtiliyor.

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, Meta'nın duyurusuna duyduğu öfkeyi dile getirdi ve hükümetin misilleme önlemleri alabileceğini söyledi.

Rowland, "Meta'nın bir dizi yargı alanında haber içeriği için artık ödeme yapmama kararı, Avustralya haber medyasının sürdürülebilirliğine yönelik taahhüdünü yerine getirmediğini göstermektedir" dedi.

Hükümetin ülkenin iletişim düzenleyicisine danışarak konuyu ele almak için "mevcut tüm seçenekler üzerinde çalışacağını" belirten Rowland, "Bu karar, Avustralya haber medyası işletmeleri için önemli bir gelir kaynağını ortadan kaldırmaktadır. Avustralyalı haber yayıncıları sağladıkları içerik için adil bir tazminatı hak ediyor." diye konuştu.

Reklamverenlerin tüketicilere ulaşmak için Google ve Facebook gibi popüler dijital platformlara akın etmesiyle, dünyanın dört bir yanındaki medya şirketlerinin gelirlerinde yıllardır düşüş yaşanıyor.

Zor durumdaki haber şirketlerini desteklemek isteyen hükümetler, sosyal medya devinden haberler için ödeme yapmasını istemişti.

Meta daha önce Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya'daki haber yayıncılarıyla içerik anlaşmalarını yenilemeyeceğini duyurmuştu.