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Meteoroloji gün verdi... Yağmurlu hava geliyor

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 28-31 derece dolaylarına kadar düşeceğini ve Cumartesi gününden itibaren 4 gün boyunca yağmurlu havanın etkili olacağını açıkladı.
Meteoroloji gün verdi... Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, 30 Eylül Cumartesi’nden itibaren yer yer yağış beklendiğini duyurdu.

Dairenin 4 Ekim’e kadar olan hava tahminine göre, 30 Eylül’den 4 Ekim’e kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde  32- 35, diğer günlerde ise 28-31 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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