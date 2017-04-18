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Metroda büyük skandal: Porno yayını yapıldı!

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Metroda büyük skandal: Porno yayını yapıldı!
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin en kalabalık metro istasyonlarından birinde ekranda porno yayını yapıldı.

Delhi Metro Demiryolu Kurumu olayla ilgili soruşturma komisyonu kurdu. 25 saniyelik görüntünün sosyal medya ve yerel televizyon kanallarında yayılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında siber güvenlik konusu da dikkate alınacak. DMRC Sözcüsü Anuj Dayan konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken, istasyonda 3 adamın cep telefonuyla porno görüntüler izlediğini söyledi.

Yeni Delhi'de aktarma merkezi olan en kalabalık istasyonlardan Rajiv Chowk Metro İstasyonu'nda bir skandal yaşandı.

İstasyonda bulunan ve reklam ve bilgi verme amaçlı kullanılan bir ekranda porno yayınlandı.

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9 Nisan'da gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili soruşturma yapması için bir komisyon kuran DMRC, durumdan ekranlarla ilgili sözleşmeli olduğu firmayı suçladı.

25 saniyelik görüntünün sosyal medya ve yerel televizyon kanallarında yayılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında siber güvenlik  konusu da dikkate alınacak.

Nitekim metrodaki açık Wi-Fi (kablosuz ağ) bağlantısı yolcular tarafından da kullanılıyor.

DMRC Sözcüsü Anuj Dayan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilk incelemelere göre, kameralardan o sırada istasyondan geçen 3 adamın cep telefonuyla porno görüntüler izlediği ve bu 3 kişinin kimliğinin belirlenmeye çalıştığını belirtti.

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