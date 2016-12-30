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"Michael’ın sağlık durumu toplumu ilgilendiren bir konu değil"

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"Michael’ın sağlık durumu toplumu ilgilendiren bir konu değil"
Formula 1 yarışlarının efsane pilotu Michael Schumacher'in yaşadığı talihsiz kazadan bu yana tam 3 yıl geçti...

Üç yıl önce tüm dünyada Formula 1 yarışlarını sevenler nefesini tutmuş Alman pilot Michael Schumacher’den gelecek iyi haberi bekliyordu.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Schumacher Fransız Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği feci kazadan sonra 6 ay komada kalmıştı.

HAFTALIK 500 BİN TL HARCANIYOR

47 yaşındaki Schumacher’in üç yılda tedavisi için harcanan paranın 14 milyon sterline (yaklaşık 60 milyon TL) ulaştı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre efsane pilotun haftalık tedavi masrafları ise 115 bin sterlin (yaklaşık 500 bin tl) tutuyor.

Bakımı İsviçre’nin Cenevre kentindeki evinde süren Schumacher’le 15 kişilik doktor ekibi ilgileniyor.

AİLESİ BİLGİ VERMEYİ REDDEDİYOR

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Alman pilot 29 Aralık 2013’te kayarken düşmüş ve kask takıyor olmasına rağmen başını taşa çarparak komaya girmişti.

Doktorlar pilotun beyninde oluşan bazı pıhtıları aldıklarını ancak bazılarını çok derinde olması sebebiyle çıkaramadıklarını açıklamıştı.

Ailesinin gizli tutması nedeniyle pilotun güncel durumu hakkında kimse bilgi sahibi değil.

Geçtiğimiz haftalarda ailenin basın danışmanı Sabine Kehm, “Michael’ın sağlık durumu toplumu ilgilendiren bir konu değil, bu nedenle konu hakkında yorum yapmamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

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