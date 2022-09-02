Michy Batshuayi Fenerbahçe için İstanbul’da

Fenerbahçe’nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, İstanbul’a geldi.
Özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaşan Belçikalı golcüyü kulüp yetkilileri karşılarken, oyuncu kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.
Batshuayi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.
İngiltere’nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giymişti. Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 42 maçta oynadı ve 14 gol attı.
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