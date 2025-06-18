Mide bulandıran olay... “Bunu büyüyünce yapacaksın alışman lazım"

Demirhan bölgesinde meydana gelen" Çocuğun Cinsel İstismarı Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz " suçlarından tutuklanan A.O mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Mart 2025 tarihinde Ercan Çemberinde huzurunuzda bulunan zanlının kadın arkadaşının kızı olan 2012 doğumlu kız çocuğunu kullanımında bulunan araç içerisinde dudağından öpmeye çalışıp cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının Balıkesir anayolunu girdiklerinde araç içerisinde kız çocuğunun bacaklarını göğüslerini ve özel bölgesini okşayıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra giymekte olduğu pantolonunu çıkartıp erkeklik cinsel organını tutmasını sağlayarak Cinsel istismarda “bunu büyüyünce yapacaksın alışman lazım" sözlerini söyleyerek de cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Polis, olayın 17 Haziran 2025 tarihinde rapor edildiğini, zanlının aynı gün soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının sözlü beyanında suçlamaları kabul etmediğini, sürekli kız çocuğu ve annesiyle gezmeye gittiklerini söylediğini aktardı. Polis, zanlıyla ilgili iddiaların araştırılması için Kent Güvenlik Kamerası ile çevre güvenlik kameralarının, ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.