  • BIST 102.640
  • Altın 189,116
  • Dolar 4,5088
  • Euro 5,2638
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Milliler Londra’da basın toplantısına katıldı

» »
Bugün başlayacak Conifa Dünya Kupası öncesinde dün akşam (Çarşamba) basın toplantısı ile tüm takımlar düşüncelerini aktardı.
Milliler Londra’da basın toplantısına katıldı

Londra’da 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Conifa World Football Cup 2018 turnuvası basın toplantısı dün yapıldı. Yapılan basın toplantısına turnuvaya katılan 16 ülke takım temsilcileri ile her takımdan bir futbolcu katıldı. Conifa başkanı Per-Anders Blind basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında Conifa’nın her yıl daha da büyüyen bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek şu an itibarı ile 47 üyeye ulaştıklarını belirterek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Takımımızı toplantıda kafile başkanı Orçun Kamalı ile takımın en genç oyuncusu Erdoğan Nay temsil etti.

Orçun Kamalı: Burada olmaktan çok mutluyuz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan vekili ve milli takım kafile başkanı Orçun Kamalı ise burada olmaktan çok mutlu olduklarını ve bu gibi organizasyonlar sayesinde ülke futbolunun dünyaya açılan bir penceresi oluştuğunu, amaçlarının bu gibi turnuvalarda sürekli yer almak istediklerini belirtti. Kamalı turnuvanın futbolun doğduğu yer olan Londra’da düzenlenmesinin de ülke tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan Nay: Amacımız şampiyonluk

Basın toplantısına milli takımı temsilen katılan takımın genç kalecilerinden Erdoğan Nay bu gibi turnuvalarda mücadele etmenin kendilerine büyük heyecan ve mutluluk verdiğini belirterek, bu yıl ki amaçlarının geçtiğimiz yıl finalde kaybettikleri Conifa Avrupa şampiyonluğundan sonra, Conifa Dünya kupasını kazanmak olduğunu söyledi. Basın toplantısı soru-cevap şeklinde sona erdi. Basın toplantısı sonunda milli futbolcu Erdoğan Nay toplantıya katılan diğer takımlara ülkemizden getirilen hediyeler verdi. Ayrıca toplantının akabinde milli futbolcumuz Erdoğan Nay İngiliz gazeteci Steve Bownds ya ülkemiz ve futbolumuz hakkında mülakat verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin ilk transferini açıkladı; Ömer Faruk Beyaz30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:21
  • Kamalı; Başkanlığına adayım30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:02
  • KKTC başarı ile temsil ediliyor30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:25
  • Yeni Sezon 22 Eylül’de başlayacak30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:22
  • Aykut Kocaman varsa oy da yok30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
  • Fenerbahçe'de Ali Koç öldürücü darbeyi 2 Haziran'da vuracak29 Mayıs 2018 Salı 16:43
  • Ramos'a karşı imza kampanyasına binlerce taraftar katıldı29 Mayıs 2018 Salı 14:36
  • Spor yazarları ile Sertoğlu vedalaştı29 Mayıs 2018 Salı 13:35
  • İskele’de Enduro heyecanı yaşandı29 Mayıs 2018 Salı 13:32
  • Kuzey Kıbrıs rallisi 1 Haziran’da başlıyor29 Mayıs 2018 Salı 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti