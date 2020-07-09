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Mısır Dışişleri: IŞİD, Libya’ya geri döndü

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Mısır Dışişleri: IŞİD, Libya’ya geri döndüMısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, BMGK’da IŞİD militanlarının Libya’ya döndüğünü söyledi.BMGK’da bir oturumda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, “IŞİD militanlarının Libya’nın batısındaki bazı kentler
Mısır Dışişleri: IŞİD, Libya’ya geri döndü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, BMGK’da IŞİD militanlarının Libya’ya döndüğünü söyledi.

BMGK’da bir oturumda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri“IŞİD militanlarının Libya’nın batısındaki bazı kentlerde, özellikle de Sabratha’da yeniden görülmeye başlamasından dolayı çok endişeliyim” dedi.

Şukri, bu nedenle BMGK üyesi ülkelerin Libya’da terörle mücadele etmesi ve aşırıcılara gösterilen her türlü yardımı kınamaları gerektiğini ifade etti.

Şukri’ye göre, Libya’nın karşı karşıya olduğu tehditler, Mısırın batı sınırları için tehlike teşkil ediyor.

Şukri, “Sınırlarımızda, dışarıdan destekle gerçekleşen bu tür bir tehdide tolerans göstermeyeceğiz” dedi. 

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