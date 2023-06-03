  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Mısır’da kum fırtınası can aldı

» »
Mısır'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Mısır’da kum fırtınası can aldı

El-Yevm Es-Sabi (Yedinci Gün) gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Menufiye ilinin Şüheda ilçesinde fırtına nedeniyle büyük bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu içerde bulunan 73 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı.

Eş-Şarkiyye ilinin El-Kurin ilçesinde de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan düşen taş parçasının isabet ettiği 61 yaşındaki bir vatandaş öldü.

İsmailiyye kentinde de 43 yaşındaki bir kadın, ikamet ettiği evin duvarının şiddetli fırtına nedeniyle üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır Yerel Kalkınma Bakanlığı, perşembe günü, ülkede hayatı olumsuz etkileyen fırtına sebebiyle acil durum ilan etmişti.

Bakanlıktan aynı gün yapılan açıklamada, başkent Kahire’deki 6 October Köprüsü’ndeki bir reklam panosunun devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 3 aracın kullanılmaz hale geldiği duyurulmuştu.

Hava tahminlerine göre, ülkede etkili olan şiddetli rüzgar ve kum fırtınasının gün sonunda etkisini kaybederek, cumartesi günü ise hava şartlarının normale dönmesi bekleniyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan'da ateşkes yarın 21.45'te yürürlüğe girecek21 Mayıs 2023 Pazar 12:45
  • Sudan’daki çatışmalarda can kaybı artıyor20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:33
  • Sudan'daki çatışmalarda 843 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi18 Mayıs 2023 Perşembe 13:15
  • Sudan’da çatışmalar 2. aya girdi, can kaybı artıyor16 Mayıs 2023 Salı 15:37
  • Kenya'da 'İsa'ya kavuşmak' için ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 201'e yükseldi14 Mayıs 2023 Pazar 16:57
  • Sudan’daki çatışmalarda can kaybı artıyor09 Mayıs 2023 Salı 17:57
  • BM’den Sudan krizi için acil eylem çağrısı…03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:25
  • Sudan’da Suudi binasına silahlı baskın03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:27
  • Uganda Devlet Bakanı koruması tarafından öldürüldü02 Mayıs 2023 Salı 17:06
  • Sudan’da Ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkes ilan etti01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti