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Moody's' Türkiye değerlendirmesinde şaşırttı

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Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı.
Moody's' Türkiye değerlendirmesinde şaşırttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

TÜRKİYE VE RUSYA

Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 4 Aralık tarihi verilen Türkiye ve Rusya için güncelleme yapılmadığı bildirildi. 

YILLIK TAKVİMLER

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, daha önce 5 Haziran olarak açıklanan tarihte de Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapmamıştı. 

NEGATİF BIRAKMIŞTI

Kuruluş, 11 Eylül'de takvim dışı bir değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürmüş ve not görünümünü "negatif" olarak bırakmıştı. 

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