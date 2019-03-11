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Mormenekşe Kulübü'nden vefa

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Kolunda bandı, başında şapkası, elinde değneği ile her maç saha içinde olan İsmail Dayı’nın sahalardan eksilmesi başta Mormenekşe camiası olmak üzere tüm bölgede hüzün yaratıyor.
Mormenekşe Kulübü'nden vefa

Tüm Kuzey Kıbrıs futbolunun yakından tanıdığı, ömrünü Mormenekşe Cemal Balses Stadı’na adayan, tüm doğu bölgesi sahalarının gönüllü saha sorumluluğunu yapan Mormenekşe Spor Kulübü’nün simge isimlerinden, İsmail Menevili, namı diğer İsmail Dayı bu günlerde sağlık sorunları yaşıyor. Kolunda bandı, başında şapkası, elinde değneği ile her maç saha içinde olan İsmail Dayı’nın sahalardan eksilmesi başta Mormenekşe camiası olmak üzere tüm bölgede hüzün yaratıyor. İsmail Menevili hasta yatağından her hafta Mormenekşe takımından gelecek galibiyet haberlerini bekliyor.

Mormenekşe Spor Kulübü ise İsmail Dayı’sının sahalardan  uzak kalmasını bir vefa örneği ile anlamlandırdı. Bu hafta Mormenekşe – Çanakale maçındasahaya üzerinde “İsmal Dayı’mıza Acil Şifalar Dileriz” pankartı ile çıkarak futbolun sadece futbol olmadığını, vefanın ise sadece bir semt olmadığını herkese kanıtladı.  

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