  • BIST 91.854
  • Altın 213,397
  • Dolar 5,2639
  • Euro 6,0098
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Mülteci Hakları Derneği hazırladığı yasa taslağını CTP’ye sundu

» »
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın dün Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Faika Deniz Paşa’yı Genel Merkez’de kabul etti.
Mülteci Hakları Derneği hazırladığı yasa taslağını CTP’ye sundu

 Mülteci Hakları Derneği, hazırladığı yasa taslağını Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) sundu.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın dün Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Faika Deniz Paşa’yı Genel Merkez’de kabul etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Derneğin çalışmalarıyla ilgili rapor ve taslak yasanın sunulduğu görüşmede, MYK üyesi Feriha Tel ile Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler de yer aldı.

Ziyarette, Mülteci Hakları Derneği’nin, bu yıl Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İnsan Hakları Herkes İçin” projesi kapsamında yayımladığı “Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sığınma ve uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerinin tutukluluk koşulları” ve “Kıbrıs'ın kuzey kesiminde uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerinin ekonomik ve sosyal haklara erişimi” ile ilgili raporlar ve uluslararası korumaya dair taslak yasa ele alındı.

YASA İLE MÜLTECİLER ARTIK GERİ GÖNDERİLEMEYECEK

Hazırlanan taslak yasanın, insan hakları ve mültecilere dair iç hukukun parçası olan uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getirmek ve kıyılarda ölen, giriş limanları, polis karakolları ve havaalanında hapsedilen, savaşa ve zulme geri yollanan mültecileri görmezden gelmemek için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Taslak yasada öncelikle, başvuru sahiplerinin mülteci statüsü ya da ikincil koruma statüsü alabilmeleri için gereken kriterlerin belirlendiği ve bu kişilerin uluslararası teamül hukukuna aykırı olarak geri gönderilmelerinin önlenmesini öngördüğü, ikinci olarak, uluslararası  koruma başvurularına ilişkin kararların etkin ve adil bir şekilde alınmasını mümkün kılacak bir kurumun kurulmasını ve usullerin oluşturulmasını sağladığı, başvuru ve koruma sahiplerinin temel haklara erişimlerini düzenlediği belirtildi.

GEÇERLİ NEDENLERİNİ GÖSTEREN KAÇAKLAR CEZALANDIRILMAYACAK

Görüşmede ayrıca, yasal yollardan giriş ve/veya kalış kural ve koşullarını ihlal ederek giriş yapan ya da ikamet eden başvuru sahiplerinin, gecikmeden yetkili makamlara başvurarak yasadışı girişlerinin veya bulunuşlarının geçerli nedenlerini göstermeleri koşuluyla, yasadışı yollardan girişleri veya bulunuşlarından dolayı cezalandırılmayacaklarının açıkça belirtildiği dile getirildi.

Son olarak, ülkesine dönemeyen yerinden edilmiş kişilerin kitlesel sığınması, son yıllarda süregelen savaşlardan ötürü, dünya genelinde önem kazanmış olmasından hareketle taslak yasanın, kitlesel sığınma durumlarında geçici korumanın başlatılması, uzatılması ya da sonlandırılması için gerekecek karar verme usulünü de tanımlamakta olduğu belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CAS Çalışanları Açlık Grevine Başladı20 Aralık 2018 Perşembe 19:34
  • Meclis’te bütçe maratonu sona erdi20 Aralık 2018 Perşembe 19:32
  • HAK-SEN, kesilen aidatlarla ilgili ara emri taleplerinin kabul gördüğünü duyurdu20 Aralık 2018 Perşembe 19:25
  • Denktaş: Hayat pahalılığı, Ocak ayı maaşlarına yansıtılacak20 Aralık 2018 Perşembe 19:23
  • Meclis'te vicdani ret konuşuldu20 Aralık 2018 Perşembe 19:06
  • Meclis'te Dome Otel tartışması20 Aralık 2018 Perşembe 18:42
  • “Halkımız endişe duymamalıdır.. Hastalık durumunda hasatanelere başvurulmalı”20 Aralık 2018 Perşembe 18:40
  • Bu bölgelerdeki şebeke sularına dikkat! Kirlilik saptandı20 Aralık 2018 Perşembe 18:35
  • BASIN-SEN, Maliye Bakanı DENKTAŞ’I eleştirdi20 Aralık 2018 Perşembe 18:30
  • Mülteci Hakları Derneği hazırladığı yasa taslağını CTP’ye sundu20 Aralık 2018 Perşembe 18:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti