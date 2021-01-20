Mülteci Hakları Derneği:Polis mültecilere ateş açmıştır

9 Temmuz 2020 tarihinde 3’ü kadın ve 8’i çocuk olmak üzere toplamda 30 Suriye uyruklu mültecinin ülkemize tekneyle yanaştıkları sırada polis üstlerine ateş açmış, teknede bulunan 2 kişi yaralanmıştı. Suriye’de 10 yıldır devam etmekte olan savaşın yıkıcı etkilerinden kaçıp, kendilerine güvenli bir yer bulma arayışıyla ülkemize gelen mültecilerin sığınma hakkının bulunduğunu ve kimsenin savaş ve zulme geri gönderilemeyeceğini öncelikle herkese hatırlatırız. Mültecilere ateş açılmasının gerekçesi o dönem polis tarafından “dur ihtarına uyulmaması” şeklinde gösterilmişti. Olayın yaşandığı gün 5 örgüt olarak yaptığımız yazılı açıklamada Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası md. 86 ve md. 87 tahtında polisin bir kişiye ateş etmesinin ancak bunun kişilerin tutuklanması için son çare olarak görülmesi şartı ile mümkün olduğunu belirtmiş ve olayla ilgili soruşturma yürütülmesini talep etmiştik.

Orantılılık ilkesi polisin faaliyet alanı çerçevesinde ciddi önem taşımakta ve mültecilerin durumunda olduğu gibi silahsız kişilere ancak karşı koymanın derecesine göre kuvvet kullanılması gerekmektedir. Zulümden kaçıp ülkemize güvenli bir yaşam alanı bulabilmek için gelen mültecilerin cezalandırmama ilkesi gereği düzensiz girişlerinden ötürü alıkonmaları hukuk dışı bir uygulamadır. Bununla beraber, düzensiz girişleri esnasında hiçbir şiddet kullanmadıkları halde polisin attığı ateşle yaralanmaları kabul edilemezdir. Polis Genel Müdürlüğünün ise kamuoyunda tepki çeken böylesi bir olayın ardından demokratik değerler ve insan hakları ilkeleri gereği adil bir soruşturma sürdürüp bunun neticesini paylaşması gerekirdi. Bütün gelen tepkilere ve yapılan çağrılara rağmen, mültecilere ateş açan polis memurunun ödüllendirilmesi ve olayla ilgili teşkilat tarafından hiçbir açıklamanın yapılmaması insan hakları, hesap verilebilirlik ve insani değerlerimizin kamu kurumlarınca ne kadar önemsiz görüldüğünün bir göstergesidir. Olayla ilgili adil bir soruşturmanın yapılmaması, hızla yayılmakta olan cezasızlık kültürünü daha da güçlendirecek ve birçok benzeri olayın daha ülkemizde yaşanmasının önünü açacaktır. Polisin bu kadar kolay şekilde, hiçbir hesap vermeksizin ve orantılılık ilkesini yok sayarak keyfi ateş etmesi kabul edilemezdir. Kamuoyu vicdanını bu kadar etkileyen bir olayda, meselenin kamuoyu önünde aydınlatılmaksızın ilgili polis memurunun ödüllendirilmesini kınıyoruz.

İmzacı örgütler:

· Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi

· Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV)

· Kuir Kıbrıs Derneği

· Mülteci Hakları Derneği (MHD)

· Sivil Toplum İnisiyatifi

· Üçüncü Toplum Forumu