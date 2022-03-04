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Narkotikten Kurye Operasyonu

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Narkotikten Kurye Operasyonu
Narkotikten Kurye Operasyonu

Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurye operasyonu kapsamında, ülkeye sokulmaya çalışılan, piyasa değeri 2 milyon TL olan 5.5 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre

03.03.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından  Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyon (Kurye Operasyonu) sonucu ülkeye giriş yapan M.M.E.N.(K-45)’nin tasarrufundaki bavulda yapılan aramada; yaklaşık 5 Kilo 500 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.S.(E-29), P.O.C.(E-28) ve C.R.U.(E-28) tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, P.O.C.(E-28)’nin Lefkoşa’daki ikametgahında 04.03.2022 tarihinde yapılan aramada ise; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulundu.

MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Kurye operasyonunda 5 kilo uyuşturucu ile tutuklanan 4 zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

PULBİBERLERİN ARASINA GİZLEMİŞ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 4 zanlının da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hınt Kenevirı) Alma, İthal ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03.03.2022 tarihinde saat 16:00'da, düzenlenen Kurye operasyonunda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından, Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ne giriş yapan Zanlı-1 Magret Munenanji Erick Nkhoma'nın tasarrufunda bulunan siyah renk bavulu içerisinde yapılan aramada; kişisel eşyaları arasında bulunan 3 ayrı poşet içerisindeki kırmızı renk pul biberler arasına gizlenmiş vaziyette bulunan naylon poşet, streç naylon, karbon kağıdı ve koli bantları ile sarılı toplam 6 paket halinde yaklaşık 5 Kilo 200 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp, zanlı 1’in suçüstü gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün yapılan soruşturmalarda; zanlı-1'e bahse konu uyuşturucu maddeleri, aranan bir kişinin aracılığı ile konu uyuşturucu maddeyi teslim edeceği, bu işe karşılık olarak da 500 Dolar para aldığının öğrenildiğini anlattı. Polis, polis ekibi tarafından söz konusu uyuşturucu maddeleri teslim almak için Hamitköy’de bir adrese gelen zanlı-2 Patrick Ogochukwu Chukwuma, zanlı-3 Abbas Abubakar Sharu ve zanlı 4 Chinaza Raphael Uchendu’nun tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün yapılan soruşturmalarda Zanlı-3 ve Zanlı-4’ün ikametgahında yapılan aramada kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis, aynı gün Zanlı-2 Patrick Ogochukwu Chukwuma'nın Lefkoşa adresinde 11.25 - 13.05 saatleri arasında, mahkeme emri ile yapılan aramada, Zanlı-2'ye ait yatak odasında bulunan eşya dolabındaki karton ayakkabı kutusu içinde üzerinde içinde satışa hazır vaziyette foil kağıdına sarılı 14 ayrı paket içinde yaklaşık 8 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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